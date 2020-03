Hasseltse vrijwilligers bellen kwetsbare buurtbewoners via ‘Belgezellig’ Emelie Wojcik

28 maart 2020

11u48 0 Hasselt In Hasselt is de beldienst ‘Belgezellig’ uitgerold. Deze dienst brengt Hasseltse vrijwilligers telefonisch in contact met andere, kwetsbare Hasselaren. Het initiatief moet de eenzaamheid in tijden van corona tegengaan.

Sinds de verstrengde maatregelen die de hogere overheden twee weken geleden afkondigden, worden kwetsbare doelgroepen zoals senioren en zorgbehoevenden meer geïsoleerd van de buitenwereld. “Fysiek contact is zo goed als onmogelijk geworden en daardoor is er een verhoogd risico op vereenzaming onder senioren en zorgbehoevenden”, zegt Lies Jans, schepen van de Hasselaar (N-VA). “Dat willen we zo veel mogelijk vermijden en daarom hebben we het bestaande initiatief ‘Belgezel’ uitgebreid tot ‘Belgezellig’, een beldienst waarbij vrijwilligers pro-actief senioren en zorgbehoevenden opbellen voor een gezellig praatje.”

Zowel mensen die in een woonzorgcentrum of assistentiewoning verblijven als senioren die nog thuis wonen of van het aanbod in het lokaal dienstencentrum genieten, hebben baat bij deze dienst. “De vrijwilligers zullen het in hun telefoongesprekken dan ook niet enkel over koetjes en kalfjes hebben. Tegelijkertijd polsen ze immers naar de emotionele toestand van de betrokkenen en achterhalen of er zich een probleem stelt. Zo kunnen we ingrijpen indien daar nood aan is.”

De vrijwilligers krijgen op voorhand de nodige tips en tricks om het gesprek vlot en gezellig te houden. Verder zullen ze ook een korte terugkoppeling doen zodat we de gepaste hulp kunnen bieden. De telefoongesprekken blijven vertrouwelijk en we houden ons uiteraard aan alle privacyregels.

Heb je zelf een hulpvraag of nood aan een gresprek? Wil je graag vrijwilliger worden? Meld je dan aan bij het platform ‘Hasselt Helpt’.