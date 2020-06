Hasseltse verenigingen ontvangen ruim 1 miljoen euro Vlaamse steun Emelie Wojcik

03 juni 2020

12u43 0 Hasselt De Vlaamse regering trekt een bedrag uit van 1.367.146,82 euro om de Hasseltse verenigingen te ondersteunen. Zo wil Vlaanderen de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben, meer ademruimte geven.

In totaal voorziet Vlaanderen 87 miljoen euro voor de Vlaamse verenigingen. “Daarvan gaat 1.367.146,82 euro naar Hasselt”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Het stadsbestuur voorzag eerder al een compensatie voor het Hasseltse verenigingsleven. Deze extra middelen zijn voor velen dan ook de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Hasselt mee vorm te geven. Het stadsbestuur gaat nu onderzoeken hoe we deze middelen zo efficiënt mogelijk bij de verenigingen die het meeste nodig hebben, kunnen krijgen.”

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Een eetfestijn, lokale wafelverkoop of jaarlijks theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om doorlopende uitgaven te kunnen bekostigen. Maar veel verenigingen zagen die activiteiten door de coronacrisis in het water vallen. De financiële steun van de overheid moet die verenigingen laten heropleven. “Alles begint in de lokale verenigingen”, zeggen Jan Jambon en Ben Weyts (beiden N-VA). “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven.”