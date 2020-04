Hasseltse verenigingen krijgen steun voor 100.000 euro Emelie Wojcik

24 april 2020

13u46 0 Hasselt Stad Hasselt investeert een totaalbedrag van 100.000 euro in het verenigingsleven. “Hiermee willen we de verenigingen waarvan een evenement niet doorgaat vanwege de coronamaatregelen een steuntje in de rug geven”, klinkt het bij schepen van evenementen Habib El Ouakili (RoodGroen+).

Met het vrijgemaakte budget wil het stadsbestuur de Hasseltse verenigingen gedeeltelijk compenseren voor gemaakte kosten of misgelopen inkomsten van evenementen dat omwille van de coronacrisis niet kunnen doorgaan. Concreet gaat het over activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden door de verenigingen en die nu werden afgelast in de periode van 12 maart 2020 tot 31 mei 2020. “De impact van de coronacrisis op de Hasseltse verenigingen is gigantisch en ongezien”, zegt El Ouakili. “Daarom zijn we bereid om een aantal inspanningen te doen zodat onze verenigingen deze situatie een beetje doorstaan. Maar we zullen natuurlijk nooit élk tekort kunnen compenseren.”

Puntensysteem

“Voor het toekennen van de middelen werken we met een puntensysteem. Als verdeelsleutel wordt het aantal bezoekers aan de activiteit gebruikt. Evenementen met minimaal 50 en maximaal 500 deelnemers krijgen 1 punt. Activiteiten tot 1500 deelnemers krijgen twee punten en met meer dan 1500 bezoekers krijg je 5 punten. Elk punt is maximaal 500 euro waard met een top van 2500 euro per vereniging”, legt de schepen uit.

De vergoeding moet via de stad worden aangevraagd. Het bijhorende reglement wordt dinsdag aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook burgemeester Steven Vandeput benadrukt het belang van deze maatregel. “Verenigingen vormen de motor van onze gemeenschap. Ook zij hebben het momenteel moeilijk. Uiteraard laten we hen niet in de steek, vandaar deze financiële ondersteuning”, besluit burgemeester Steven Vandeput.