Hasseltse Studenten Regatta 2020 afgelast Dirk Selis

01 april 2020

11u23 0 Hasselt Al vijftien jaar organiseren de Hasseltse en Diepenbeekse onderwijsinstellingen de Hasseltse Studenten Regatta: de befaamde botenrace. In 2020 zou de Regatta aan haar zestiende editie toe zijn. Zou, want uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. De Regatta kan door de coronacrisis niet doorgaan.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen studenten al enkele weken niet meer op de campussen. UHasselt-studenten volgen online onderwijs tot het einde van het academiejaar. Bij studenten van PXL en UCLL zullen de lessen tot het einde van het academiejaar zo ‘digitaal mogelijk’ verlopen. De federale maatregelen hebben bovendien ook impact op de roeiteams: trainen is voorlopig verboden. De stad Hasselt besliste in samenspraak met de onderwijsinstellingen om de Regatta van 10 mei 2020 te annuleren.

Moeilijke beslissing

“Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing”, klinkt het vanuit de stad en onderwijsinstellingen. “Zelfs als de maatregelen opgeheven of versoepeld zouden worden, rest ons nog te weinig tijd om het evenement grondig voor te bereiden en de roeiteams klaar te stomen. De gezondheid van onze studenten primeert, dus we richten ons op een nieuwe editie van de Regatta in 2021.”

Een jaartje langer

“Op deze manier blijven de bekers nog een jaartje langer in ons bezit en kunnen we ons extra goed voorbereiden op onze ‘hopelijk’ zesde overwinning op rij”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL die het nieuws van de afgelasting dan maar positief bekijkt. “We vinden het jammer dat we dit jaar niet opnieuw voluit voor de winst kunnen gaan, maar we hebben als team alle begrip voor deze beslissing. We willen in 2021 met een nog sterker team terugkeren naar de Regatta. De beker winnen blijft ons doel, ook in 2021”, besluit kapitein Annelore Broux van het PXL-roeiteam.