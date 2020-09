Hasseltse studenten krijgen tijdelijk duizend parkeerplaatsen op Quartier Bleu Giulia Latinne

23 september 2020

17u52 0 Hasselt Op de parking van Quartier Bleu kunnen Hasseltse studenten tijdens de eerste week van het academiejaar gebruikmaken van duizend tijdelijke parkeerplaatsen. Daarmee vangt Stad Hasselt de parking op aan de Koning Boudewijnlaan die nu nog tot 27 september enkel als kermisterrein dient.

Parkeren in Hasselt blijft een heuse klus. Ook voor de studenten, want nog vorig jaar in oktober verdwenen er 450 parkeerplaatsen in de Vildersstraat. Daar kwamen de nieuwe sportvelden van Go! Next sportschool in de plaats. Toch pakt Stad Hasselt nu uit met een oplossing: 1.000 tijdelijke parkeerplaatsen op de parking van Quartier Bleu, speciaal gereserveerd voor de studenten. Zij kunnen daar op vertoon van hun studentenkaart onbezorgd parkeren, en dat tot zeker 27 september. Op maandag 28 september wordt de kermis opgedoekt en zal de parking aan de Koning Boudewijnlaan opnieuw beschikbaar zijn.

Nog maar drie dagen hebben de studenten gebruik kunnen maken van de extra parkeerplaatsen, maar dankbaar zijn ze al. “Sinds het begin van het academiejaar hebben minstens honderd studenten per dag hun auto daar geparkeerd”, vertelt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de Hogeschool PXL. “Dat weten we omdat we tot nu toe elke dag de eerste honderd studenten die parkeren aan Quartier Bleu verrassen met een coronaproof goodiebag vol snacks. Die goodiebags zijn de deur uit gevlogen. Niet alleen ik ben dus dankbaar voor het initiatief, maar duidelijk ook onze studenten”, aldus Lambrechts.

Studenten in Hasselt kunnen nog tot 27 september terecht op de tijdelijke parkings aan Quartier Bleu.