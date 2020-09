Hasseltse studenten aan kunstopleiding krijgen ruimte in stadshuis ‘t Scheep om creaties aan publiek te tonen Giulia Latinne

18 september 2020

17u29 0 Hasselt Het Balieplein van Hasseltse stadhuis ‘t Scheep zal vanaf deze maand niet langer enkel een loket- en wachtruimte zijn. Daar strijkt nu ‘Kunst in ‘t Scheep’ neer, een nieuw project van de stad om studenten in een kunstopleiding de kans te geven om hun creaties aan het publiek te tonen.

“In een tijd waar de cultuursector het hard te verduren heeft, vinden we het onze taak om zeker jonge, startende kunstenaars een hart onder de riem te steken”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken. Daarom lanceert de stad nu ‘Kunst in ‘t Scheep’, een initiatief voor kunststudenten om hun creaties in het Balieplein van het stadshuis te tonen.

“’Kunst in ’t Scheep’ is daarnaast een project dat halfjaarlijks van inhoud zal wisselen om het stadhuis een opwaardering en aanvullende publieksfunctie te geven”, voegt schepen Frank Dewael toe. “Het stadsbestuur treedt hierbij op als gastheer en facilitator. De organisaties treden zelf op als curator. Op die manier willen beginnende kunstenaars een duwtje in de rug geven”, aldus Dewael.

Omdat het project vooral bedoeld is om de kunststudenten in de stad te steunen, werkt Hasselt samen met de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en PXL-MAD School of Arts. “Voor studenten volstaat het niet om in de beslotenheid van een atelier of studio werk te creëren”, benadrukt algemeen directeur van Hogeschool PXL Ben Lambrechts. “Daarom ben ik heel dankbaar dat onze studenten regelmatig nieuw werk zullen tonen op deze zichtbare en centraal gelegen locatie in de binnenstad”, aldus Lambrechts.

Vanaf vandaag loopt de eerste presentatie, genaamd ‘Hard/Zacht’ van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in het stadshuis ‘t Scheep, en dat tot 12 februari 2021. De studenten van PXL-MAD School of Arts zullen na een halfjaar de ruimte overnemen.