Hasseltse start-ups lanceren online bestelsysteem ‘ORDR’ voor handelaars en horeca-uitbaters Emelie Wojcik

30 april 2020

De Hasseltse start-ups Headr en Fueled hebben de koppen bij elkaar gestoken voor de ontwikkeling van ORDR, een online bestelsysteem. Met dat systeem kunnen handelaars en horeca-uitbaters hun zaak uitbreiden met een leveringsdienst.

ORDR is een samenwerking tussen de Hasseltse start-up’s Headr en Fueled, twee bedrijven die werken onder de vleugels van Ann Simons’ Wingmen. “Het idee is ontstaan tijdens een videogesprek met de collega’s waarbij enkelen aangaven dat ze in het weekend steeds weer in de rij stonden bij de bakker of de slager. Anderen merkten dan weer op dat verschillende horecazaken wel nog leveren of dat je er kunt afhalen, maar dat je vaak moet bestellen via telefoon, whatsapp of Facebook”, klinkt het. Het online bestelsysteem ORDR moet die lever- en afhaaldienst vergemakkelijken voor handelaar en klant.

Via het bestelsysteem kunnen klanten online bestellen en betalen. Ze kiezen een tijdsslot om hun bestelling op te halen en vermijden daarmee een wachtrij. Ook levering aan huis is mogelijk met het systeem.