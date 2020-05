Hasseltse speeltuinen klaar voor heropening: “Er mogen maximaal twintig kinderen tegelijkertijd spelen in onze grote speeltuinen” Emelie Wojcik

26 mei 2020

17u58 0 Hasselt Op aangeven van de federale overheid gingen ook in Hasselt midden maart alle speeltuinen dicht. Maar vanaf morgen mag er weer gespeeld worden. Ondertussen heeft het stadsbestuur enkele herstellingswerken laten uitvoeren om de speeltuinen weer in optimale staat te krijgen voor de heropening. En in de Herkenrodebosstraat k wam er zelfs een volledig nieuw speeltuintje bij.

“In de periode dat de speeltuinen niet toegankelijk waren, voerden we verschillende aanpassings- en vernieuwingswerken uit”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Zo werden alle speeltoestellen uitgerust met een uniek nummer. Wie nu een mankement wil melden, kan simpelweg verwijzen naar het specifieke speeltuintje en dat nummer. Onze contactgegevens om defecten door te geven, zijn terug te vinden op gloednieuwe infoborden bij de ingang van elk speelpleintje. Die borden bevatten ook de naam van elk speelpleintje en een aantal basisregels in woord en beeld. Daarnaast kregen al onze speeltuinen een onderhoudsbeurt. Zo werd het onkruid verwijderd binnen de valzones en waar nodig het zand aangevuld.”

Nieuwe speeltoestellen

Her en der plaatste de stad nieuwe speeltoestellen. “Voor het speeltuintje in het stadspark, dat vernoemd is naar An en Eefje, kozen we voor een meer ingetogen afgeleide van het basisontwerp. Daarnaast kregen de speeltuintjes in Ten Hove en de Ludwig van Beethovenlaan nieuwe voetbalgoals uit inox. Hetzelfde gebeurde met de minivoetbalgoals in de Bakkerslaan, Prinsenhofweg, Roosterstraat. Achter de goals in de Anne Ruttenstraat, Heidebergstraat en Ekkelgarden installeerden we dan weer ballenvangers. Die moeten voorkomen dat ballen in de tuinen van buurtbewoners of op straat belanden. In de speeltuintjes van de Vlierstraat en Rakerstraat hingen we nieuwe dubbele schommels. Dat gebeurt later ook nog in de Vilstraat.”

”Verder plaatsten we ook nieuwe wiebelbruggen op de speelplaatsen van de buitenschoolse kinderopvangen in Stokrooie en Spalbeek en de stedelijke basisscholen van Kuringen”, vult schepen van Jeugd Habib El Ouakili aan. “Voor de volwassen kinderen legden we nabij de speeltuin in de Rietstraat twee nieuwe petanquevelden met zitbank en fietsenrekken aan. Die vervangen de velden van de Vijversstraat. In de Herkenrodebosstraat legden we dan weer een volledig nieuw speeltuintje aan. Dat bestaat uit een dubbele schommel, een boomstampiramide met glijbaan en een klauterring.”

Maximaal twintig kinderen

“We leggen bij de heropening geen extra voorwaarden op, maar volgen de maatregelen van de hogere overheid”, vertelt El Ouakili. “Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar vanaf morgen (woensdag, red.) vrijuit in onze speeltuintjes spelen. Begeleiders moeten wel de veiligheidsafstand van 1,5 meter blijven respecteren. Voor onze vijf grote speeltuinen – Kapermolenpark, Stadspark, Vredespark, domein Kiewit en De Borggraaf – geldt de limiet van twintig spelende kinderen tegelijk. Daarop zullen we ook toezien. Voor onze kleinere speeltuintjes rekenen we op het gezond verstand van de Hasselaren.”