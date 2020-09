Hasseltse septemberfoor gaat door, maar dan opgesplitst in vijf delen: “Kermisbeleving is ondanks coronabeperkingen toch mogelijk” Giulia Latinne

07 september 2020

21u23 0 Hasselt De jaarlijkse kermis in Hasselt gaat dit jaar dan toch door. Om alles veilig te laten verlopen, wordt de traditionele septemberfoor opgedeeld in vijf compartimenten, zodat de kermisbezoekers beperkt blijven tot een maximum van vierhonderd personen. “Zo willen we aantonen dat het ondanks de vele coronabeperkingen toch mogelijk is een kermisbeleving te creëren”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Elk jaar in september maakt Hasselt zich klaar voor de grootste kermis van Vlaanderen, met meer dan 1.800 lopende meter kermiskramen. Ook dit jaar zal het kermisfestijn na heel wat voorbereidingen en besprekingen kunnen plaatsvinden. Daarmee is er voor het eerst sinds lang weer perspectief op een kermisbeleving, die al een lange tijd lijdt onder de coronamaatregelen.

Een grote kermis als die van Hasselt betekent natuurlijk veel bezoekers. “Daarom hebben we besloten de kermis onder te verdelen in vijf compartimenten met telkens met 35 kermiskramen”, verduidelijkt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Door de kermis zo op te splitsen en te werken met tijdssloten, kunnen we per dag zes- tot achtduizend mensen op onze kermis ontvangen, volledig coronaveilig. Zo willen we aantonen dat het ondanks de vele coronabeperkingen toch mogelijk is een kermisbeleving te creëren.”

Spontaan bezoek

Om zoveel mogelijk kermisgangers toegang te geven tot de compartimenten, werkt de stad Hasselt met een online reserveringssysteem. Dat systeem vraagt bezoekers om zich op voorhand inschrijven voor een bepaald compartiment waarin ze zich twee uur mogen vermaken. Per compartiment wordt duidelijk aangegeven welke attracties er te vinden zijn. Wie niet opdaagt na het reserveren van een plaatsje, verliest zijn reservering. “Zo proberen we zoveel mogelijk mensen de kans te geven aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om, als er nog ruimte is in een compartiment, ter plaatse te reserveren en binnen te gaan. Een spontaan bezoek aan de kermis blijft dus mogelijk”, verzekert Vandeput.

De stad sloeg tijdens de voorbereidingen de handen in elkaar met de organisatoren van Pukkelpop om er een veilige beleving van te maken. Daarnaast is een mondmasker dragen verplicht en zal er voldoende ontsmettingsmiddel op de kermis zijn. Hasselt Kermis vindt plaats van 19 tot en met 27 september op het Kolonel Dusartplein en de Boudewijnlaan. Dit jaar slaat de stad uit veiligheidsredenen het Kermisvuurwerk op zaterdag over. Meer info en reserveren kan vanaf eind deze week op www.hasselt.be/kermis.