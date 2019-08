Hasseltse senioren gaan op pad om

leeftijdsgenoten te bevragen Dirk Selis

26 augustus 2019

16u18 0 Hasselt In Hasselt werd in het lokaal dienstencentrum Stadspark het startschot gegeven voor het seniorenbehoefteonderzoek. Een 40-tal vrijwillige enquêteurs kreeg er een toelichting over het onderzoek. Hierdoor kunnen ze goed voorbereid op pad gaan.

“Tussen september en november worden 800 willekeurige Hasseltse senioren bevraagd door hun leeftijdsgenoten. De stad Hasselt start dit onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Hasseltse seniorenadviesraad. De 800 senioren die bevraagd worden, krijgen een brief. De enquêteurs zijn voorzien van een badge”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans. Momenteel is een kwart van de Hasseltse bevolking senior, maar dit zal snel evolueren naar één derde.

Seniorencongres

“Het stadsbestuur wil rekening houden met de noden van de senioren op het vlak van wonen, dienstverlening, mobiliteit en het activiteitenaanbod. Daarom willen we bij het begin van de nieuwe bestuursperiode dit seniorenbehoefteonderzoek uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden tegen eind dit jaar verwerkt en zullen in het voorjaar van 2020 uitmonden in een seniorencongres”, licht Jans verder toe. “Op basis van onze bevindingen kunnen we ons beleid en onze dienstverlening verder optimaliseren. Ons doel? Een leeftijdsvriendelijk Hasselt waar senioren kunnen genieten van een onbezorgde oude dag”, zegt Lies Jans. De aanwezige enquêteurs waren alvast zeer enthousiast om te starten. “Naast het afnemen van de enquêtes, wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om een praatje te slaan met de senioren die ik bezoek”, reageerde een enquêteur.

Hasseltse 60-plussers die ook hun leeftijdsgenoten willen bevragen, kunnen zich melden bij senioren@hasselt.be of telefonisch bij Kaat Kuipers of Anne Oliestelder op het nummer 011/23.90.00. In september volgt er een bijkomende infosessie voor nieuwe vrijwilliger-enquêteurs.