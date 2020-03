Hasseltse seksuoloog Sam Geuens: “Coronavirus kan ons seksleven naar nieuwe hoogtes tillen” Dirk Selis

23 maart 2020

16u02 0 Hasselt Wat twee weken geleden nog een surrealistisch scenario leek is vandaag realiteit: verplicht binnen blijven op vraag van de overheid. Maar wat doet dat met ons seksleven? Mag een mens nog seks hebben in coronatijden? Wij vroegen het aan de Hasseltse klinisch seksuoloog Sam Geuens.

“In week 2 van de coronamaatregelen beginnen mensen te beseffen dat thuis blijven ook sociale isolatie betekent”, zegt Sam Geuens, klinisch seksuoloog en relatietherapeut, verbonden aan Hogeschool PXL. “Singles zitten letterlijk alleen in hun kot. Koppels leven vaak voor de eerste keer echt lange periodes samen in beperkte ruimte én met beperkte mogelijkheden om zich alleen of samen bezig te houden. Gaandeweg beseffen we opnieuw dat gezond blijven meer is dan niet besmet raken met corona. Ook onze mentale gezondheid, onze seksuele gezondheid en ons relationeel geluk komen door de ingrijpende veranderingen in ons dagelijks leven zwaar onder druk te staan.”

Echtscheidingstsunami?

“Een week geleden publiceerden Brooks en collega’s in the Lancet, een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift, een overzicht van alles wat we weten over de psychologische impact van leven in quarantaine”, gaat Geuens verder. “Conclusie: we lopen allemaal verhoogd risico op symptomen zoals angst, stress, prikkelbaarheid, slapeloosheid. Een gevaarlijke psychologische cocktail. Als we niets doen zitten we voor we het beseffen zo slecht in ons vel dat de effecten mogelijks veel langer duren dan de quarantaine zelf. Stemmen gaan zelfs op dat we ons mogen verwachten aan meer relationele conflicten en meer huiselijk geweld, die zullen uitmonden in een echtscheidingstsunami. Laten we vooral niet te hard van stapel lopen. Wij hebben nog steeds de controle over ons eigen leven, zelfs wanneer ons noodgedwongen beperkingen worden opgelegd. Het deel van ons leven bij uitstek waar we zelf de controle over houden is onze relatie en ons seksleven.”

Als je bang bent dat de kinderen de pret komen verstoren: samsonseks. Gebruik Netflix, zo begint er automatisch een nieuw filmpje en vrij je niet tegen de klok

Samsonseks

Mag ik nog seks hebben in coronatijden? De vraag gaat al een tijdje rond op social media. Geuens antwoord is simpel: “Natuurlijk! Wel is dit het moment om al je seksuele creativiteit uit de kast te halen. Vrijen op de klassieke manier geeft immers een groot risico op besmetting, zuiver omdat knuffelen en zoenen nu eenmaal de manieren bij uitstek zijn waarop het virus zich verspreidt. Durf na te denken over hoe je je seksueel repertoire kan uitbreiden met manieren om te vrijen waarbij aanraking niet centraal staat of zelfs niet nodig is. Singles: experimenteer met dat seksspeeltje dat al zolang ongebruikt in je nachtkastje ligt. Bel je ‘friend with benefits’ op en experimenteer met de webcam. Koppels: strip voor elkaar, trek de meest uitdagende outfit aan die je in de kast liggen hebt of masturbeer samen in dezelfde ruimte. Als je bang bent dat de kinderen de pret komen bederven: samsonseks. Zet even iets leuks voor hen op! Ik raad Netflix aan, zo begint er automatisch een nieuw filmpje en zit je niet te vrijen tegen de klok. Als we de creativiteit hebben om verder te denken dan onze standaard vrijpartij en de durf om te vragen aan onze partner of hij of zij eens zin heeft in iets nieuws, kan corona ons seksleven net naar nieuwe hoogtes tillen.”