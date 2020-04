Hasseltse schrijfster lanceert boek in volle coronacrisis: “Helaas zonder bijhorend metalfeest” Emelie Wojcik

01 april 2020

18u24 2 Hasselt De Hasseltse schrijfster Leen Raats had zich de lancering van haar nieuwe boek wel anders voorgesteld. Zo zou ze haar eerste roman ‘De schade beperken’ in mei voorstellen tijdens een metalfeestje in haar favoriet café. De coronacrisis besliste daar anders over.

“Het zou een geweldige lancering geweest zijn”, vertelt Raats. “Ik zag het al helemaal voor me: metalhead lanceert roman met eigen soundtrack tijdens een metalfuif. Helaas gooide corona roet in het eten en moest ik een vijftigtal genodigden teleurstellen. Maar hey, ik heb het geluk dat iedereen in mijn omgeving gezond is. Een feestje uitstellen is dan wel het minste van mijn zorgen. En uitstel betekent nog niet meteen afstel, toch?”

Raats beschrijft haar eerste roman graag als een ‘boek met een eigen soundtrack’. “Dat wil niet zeggen dat er aan de binnenkant van het boek een cd plakt”, lacht Raats. “Ik begin simpelweg elk hoofdstuk van het boek met een quote van een metalnummer. Die quote geeft telkens de sfeer van het moment weer. Waarom juist een metalnummer? Wel, laat dat nu toevallig de favoriete muziek van één van mijn hoofdpersonages zijn. Maar toegegeven, ik ben zelf ook wel een metalhead.”

Vriendschap

‘De schade beperken’ handelt over een vriendschap tussen twee vrouwen: Wil en Elke. “Het verhaal neemt de lezer mee in het leven van de vriendinnen vanuit het standpunt van muziekliefhebber Wil. Aan de hand van flashbacks komt de lezer steeds meer te weten over de relatie tussen de twee. Met de nodige portie humor wordt duidelijk hoe sterk hun band is.”

“Vriendschap was meteen ook mijn inspiratiebron om het boek op zo’n opvallende manier te lanceren. Mijn vrienden zijn namelijk metalheads. Toen ik ze bij mijn vorige boeklancering allemaal op een rij zag zitten met hun zwarte T-shirts en hanenkammen dacht ik: waarom zouden we dit niet vieren met veel bier en luide muziek? Helaas moet ik mijn promotie nu online voeren. Gelukkig hebben mensen in deze tijden wel nog nood aan literatuur.”

Geïnteresseerden kunnen Raats’ boek verkrijgen via haar eigen webshop of via bol.com. Een exemplaar kost 17 euro.