Hasseltse politie krijgt groen licht voor gebruik mobiele camera's

28 januari 2020

28 januari 2020

18u02 0 Hasselt De Hasseltse gemeenteraad keurt vanavond het gebruik van body-, dash- en dronecams bij politiezone Limburg Regio Hoofdstad goed. De mobiele camera’s moeten de veiligheid van de agenten verhogen en een correct beeld van hun interventies weergeven.

Steven Vandeput, Hasselts burgemeester en hoofd van de politiezonde Limburg Regio Hoofdstad, is alvast enthousiast over het gebruik van de mobiele camera’s. “Bij valse beschuldigingen over het optreden van onze agenten kunnen we aan de hand van de beelden van de camera’s de integriteit van ons korps bevestigen én een duidelijk beeld krijgen van het gedrag van bepaalde burgers. Bovendien is gebleken dat omstaanders tijdens een politie-interventie rustiger worden als ze weten dat ze gefilmd worden. Dat verhoogt dan weer de veiligheid van onze mensen.”

Bodycams

Hoewel bodycams automatisch filmen, wordt de opname pas gestart wanneer een agent de camera handmatig aanzet. De opname begint wel al dertig seconden voor de camera aangezet wordt. Op die manier worden zowel de waarschuwing tot filmen als de aanleiding van de opname in beeld gebracht. De politie is immers verplicht om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de start van de opname. De beelden van de bodycams worden in principe dertig dagen bewaard, tenzij ze onderwerp uitmaken van een verder gerechtelijk onderzoek. “Er werd eerder al beslist dat laster aan agenten een GAS-boete oplevert. De invoering van deze maatregel is daar een verlengstuk van. Daarmee vermijden we welles-nietesspelletjes over wat er zich juist heeft afgespeeld”, vertelt de burgemeester.

Dash- en dronecams

Naast bodycams, mogen de agenten van politiezone Limburg Regio Hoofdstad binnenkort ook gebruikmaken van dashcams en dronecams. Dashcams worden voornamelijk gebruikt in verkeerssituaties zoals achtervolgingen, verkeersovertredingen of verdachte voertuigen. Dronecams zijn dan weer erg handig om overzichtsbeelden te maken bij grote ongevallen, manifestaties of evenementen.

“Binnenkort starten we met een proefproject in samenwerking met Droneport”, aldus Vandeput. “Daarbij zal onze politiezone drones inzetten bij verkeersongevallen en de afwikkeling daarvan. Zo kunnen we een snelle situatieschets maken waardoor de plaats van het ongeval sneller kan worden vrijgegeven en we de gevolgen op de verkeerssituatie in een bredere straal van het ongeval beter overzien. Daardoor kunnen we dan weer accurater ingrijpen.”