Hasseltse Parkhotel op Genkersteenweg wordt tijdelijk asielcentrum om te weinig verblijfplaatsen tijdens corona op te vangen Giulia Latinne

02 september 2020

15u21 2 Hasselt De coronacrisis hakt ook in op de opvangplaatsen voor asielzoekers, maar daarvoor kijkt Fedasil naar het Hasseltse Parkhotel op de Genkersteenweg. Dat wordt in oktober een tijdelijk asielcentrum voor 125 personen en blijft tot maximaal 18 maanden een thuis voor de asielzoekers. Cateringfirma Umami zal het beheer van het opvangcentrum op zich nemen.

Veiligheid boven alles, zeker in tijden van corona. Daarom neemt Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) samen met partner en cateringfirma Umami het initiatief om meer opvangplaatsen voor migranten te voorzien in ons land. Ook het Hasseltse Parkhotel op de Genkersteenweg draagt zijn steentje bij. Dat zal begin oktober alvast de eerste asielzoekers verwelkomen, afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Eritrea en Irak. Een team van medewerkers zal 24/24 instaan voor de begeleiding van de bewoners.

Het is cruciaal om genoeg opvangplaatsen te voorzien, want de huidige coronamaatregelen gelden ook in de opvangcentra. Dat betekent niet alleen een mondmasker dragen en handen ontsmetten, maar ook genoeg ruimte om aan social distancing te doen. Dankzij het Parkhotel als extra asielcentrum kan die afstand binnenkort beter gegarandeerd worden.