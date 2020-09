Hasseltse Open Monumentendag brengt zondag geschiedenis van schoolcampussen naar inwoners Giulia Latinne

10 september 2020

13u02 0 Hasselt Komende zondag kunnen Hasselaren opnieuw genieten van de Open Monumentendag, want ook dit jaar organiseert de stad activiteiten, weliswaar coronaproof. Zo zal de focus vooral liggen op de geschiedenis van drie schoolcampussen: het Koninklijk Atheneum, het Virga Jessecollege en PXL Healthcare. Ook Abdijsite Herkenrode, Het Stadsmus en het Jenevermuseum openen de deuren.

Net zoals wellicht alle evenementen in 2020, ziet ook de Open Monumentendag in Hasselt er dit jaar anders uit. Zo zullen gidsen niet langer een grote groep mensen doorheen panden leiden, maar zullen bezoekers in eigen bubbel komen mét hun eigen smartphone als audiogids. Aanbod? De geschiedenis van de drie schoolcampussen het Koninklijk Atheneum, het Virga Jessecollege en PXL Healthcare. Ook de Abdijsite van Herkenrode, Het Stadsmus en het Jenevermuseum doen mee.

Koninklijk Atheneum, Capucienenstraat 24

Van de drie schoolgebouwen die Stad Hasselt dit jaar selecteert voor Open Monumentendag, heeft het Koninklijk Atheneum de langste geschiedenis. Zo was de school, die ondertussen ‘GO! Next het atheneum’ heet, eerst een klooster in 1619. In de achttiende eeuw werd het klooster verkocht en trok jeneverstoker Gerard Thoelen in een deel van het gebouw in. Nadat het even een middelbare jongensschool was, opende het gebouw in 1808 officieel als Koninklijk Atheneum. De laatste restanten van het kloostergebouw werden pas in de jaren tachtig afgebroken.

Virga Jessecollege, Guffenslaan 27

Het Virga Jessecollege, oftewel het Sint-Jozefscollege in de negentiende eeuw. Die ontstond toen rijke katholieken tijdens de schoolstrijd besloten om geld te pompen in een school waar religie wél een plaats kende. Doorheen de tijd werden enkele klaslokalen een biljartruimte voor de priesters op school, en voegde de school er ook een eigen boerderij aan toe voor de landbouwopleiding in 1888. Ondertussen is het gebouw het huidige Virga Jessecollege, maar kunnen Hasselaren dit weekend nog steeds over de geschiedenis leren.

PXL-Healthcare, Guffenslaan 39

De jongste geschiedenis heeft PXL-Healthcare, maar daarom niet minder interessant. Zo was de huidige schoolcampus eerst de Provinciale School voor Vroedvrouwen in 1913. Die was berekend op 15 leerlingen en 150 bevallingen per jaar, maar dat bleek al snel te weinig. Het succes van zowel de school als de kraamkliniek zorgde voor voortdurend plaatstekort. Daarom onderging de school verschillende uitbreidingen. Maar hoewel er nu geen vrouwen meer bevallen in het gebouw, is het nog steeds een school. Zo is het vooral de thuisbasis voor de PXL-studenten aan de opleiding vroedkunde.

Naast de drie schoolcampussen en hun geschiedenis, zal de stad ook een expo met klas- en personeelsfoto’s van de scholen in Kuringen organiseren op de Abdijsite van Herkenrode. Ook het Jenevermuseum en het Stadsmus openen hun deuren en dragen dit jaar hun steentje bij aan de jaarlijkse Open Monumentendag in Hasselt.

Voor meer informatie kan je terecht op de website hasselt.be/nl/uitinhasselt/openmonumentendag .