Hasseltse ontwerper doet gooi naar 1 miljoen dollar in tv-show met Heidi Klum: “Mijn oma verplichtte me om als ‘Hasseltse’ ontwerper deel te nemen” Emelie Wojcik

26 februari 2020

21u24 0 Hasselt Hasselaar Sander Bos (25) is vanaf 27 maart 2020 te zien in het nieuwe Amerikaanse tv-programma ‘Making The Cut’. Onder het toeziend oog van topmodel Heidi Klum en mode-adviseur Tim Gunn probeert hij, net als elf medekandidaten, de hoofdprijs van 1 miljoen dollar in de wacht te slepen.

Het had niet veel gescheeld of de jonge ontwerper zag zijn deelname aan zijn neus voorbijgaan. “Op een dag checkte ik mijn mails en besloot ik om ook mijn spambox te bekijken", begint Sander zijn verhaal. “Tot mijn verbazing zag ik een bericht over een nieuw tv-programma met Heidi Klum en Tim Gunn waarvoor ik zogezegd in aanmerking kwam. Ik dacht dat het nep was en dus verwijderde ik de mail meteen. Een week later contacteerden de programmamakers mij via een ander e-mailadres. Het was dus echt! Na een casting was het wachten op een verlossend telefoontje. Dat kreeg ik op mijn werk in de Quick op de Antwerpse De Keyserlei. Toen ik hoorde dat ik mocht meedoen, heb ik de hele De Keyserlei bijeen geschreeuwd en meteen ontslag genomen.”

In ‘Making The Cut’ worden Sander en de andere modeontwerpers elke aflevering op de proef gesteld in New York, Parijs en Tokio. “Maar dit tv-programma heeft niks te maken met Project Runway, het programma waar Heidi en Tim eerder al op zoek gingen naar de beste modeontwerpers”, benadrukt Sander. “In ‘Making The Cut’ ligt de nadruk op het ondernemerschap. Alle deelnemers hebben al hun eigen modemerk. Ook de opdrachten staan in het teken van het runnen van een eigen modelabel. Mijn deelname was dan ook best wel spannend. Ik was namelijk de jongste deelnemer en mijn merk bestond tijdens de opnames nog maar 1,5 jaar. Gelukkig was iedereen superlief voor mij. Vooral met Tim Gunn heb ik een goede band, hij was dan ook onze mentor.”

Hasselt modestad

Tijdens zijn deelname aan het tv-programma heeft Sander er bewust voor gekozen om zich als Hasseltse ontwerper te profileren. “Voor ik naar de opnames vertrok, heeft mijn oma mij verplicht om in Amerika te zeggen dat ik van Hasselt ben”, lacht de ontwerper. “Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ik heb misschien schrik van Naomi Campbell, maar ik heb meer schrik van mijn oma! Ik wil bij Kerstmis nog steeds over de vloer kunnen komen. En waarom ook niet hé. Ik ben misschien afgestudeerd aan de Antwerpse modeschool, maar mijn roots liggen in Hasselt."

Momenteel werkt Sander aan zijn nieuwe confectiekledinglijn ‘Miss Bos’. Of dat dan betekent dat hij de winnaar is, mag hij helaas niet vertellen. “Ik denk dat het wel zo slim is om bij de première van het televisieprogramma nieuw werk klaar te hebben. Wat is immers de kans dat er ooit nog eens zoveel ogen op mij gericht staan? Ik moet nu laten zien wat ik waard ben. Wat ik zou doen met 1 miljoen dollar? Investeren in mijn merk natuurlijk!”

‘Making The Cut' is vanaf 27 maart te zien op Amazon Prime.