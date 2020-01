Hasseltse Nieuwsjaardrink voor het eerst op het Limburgplein: “Het geduld van de Hasselaar zal worden beloond” Dirk Selis

12 januari 2020

Naar jaarlijkse gewoonte klonk het Hasseltse stadsbestuur ook dit jaar samen met haar inwoners op het nieuwe jaar. Opvallend: de Hasselaren hieven het herbruikbare champagneglas op de start van een sprankelend 2020.

Met de herbruikbare champagneglazen wil het Hasseltse stadsbestuur en Feestcomité de ecologische voetafdruk van de stad verkleinen. “We vroegen aan alle feestvierders om hun glazen tijdens het evenement bij te houden zodat we ze terug kunnen vullen”, klonk het bij het Feestcomité. “Als het drankje op was, konden de glazen worden afgegeven bij de medewerkers achter de toog of aan de uitgangen. Op het einde van de receptie verzamelden we al de lege glazen. Dat heeft perfect gewerkt”

Nieuwe locatie

In tegenstelling tot andere jaren vond de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet plaats op de Grote Markt van Hasselt. Hasselaren worden dit jaar namelijk verwelkomd op het Limburgplein, het plein tussen ’t Scheep en de Kezerreme.

Geduld

En burgemeester Steven Vandeput (N-VA) had ook een boodschap voor zijn inwoners.“In 2019 hebben we veel van de Hasselaar gevraagd. De werken in de binnenstad en de verkeersproeven in de wijken legden een zware druk op de handel en de mobiliteit. In 2020 zal dit stadsbestuur ook niet bij de pakken blijven zitten. Het belooft een jaar te worden waarin het geduld van de Hasselaar zal worden beloond met heel wat mooie realisaties.”