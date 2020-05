Hasseltse natuurdomeinen en bibliotheken maken zich klaar voor veilige heropening Emelie Wojcik

15 mei 2020

12u29 0 Hasselt De Japanse Tuin, Abdijsite Herkenrode en Domein Kiewit mogen vanaf 18 mei opnieuw bezoekers ontvangen. Een week later openen ook de twee vestigingen van de Bibliotheek Hasselt Limburg opnieuw hun deuren. Een aangepaste dienstregeling en strikte richtlijnen moeten de heropening van de natuurdomeinen en bibliotheken veilig laten verlopen.

“We zijn blij dat de natuurdomeinen en bibliotheken mogen heropenen, maar natuurlijk staat veiligheid voorop”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Daarom stellen we strikte voorwaarden en duidelijke richtlijnen voorop. Zo blijft de afstandsregel van anderhalve meter tussen elke bezoeker de norm. Wie daarnaast de richtlijnen volgt die ter plaatse gesteld worden, zal in Hasselt op een veilige manier kunnen genieten en ontspannen.”

Japanse Tuin ontvangt vijfhonderd personen per dag

De Japanse Tuin stelt uit veiligheidsoverwegingen een limiet van vijfhonderd bezoekers per dag in. Bezoek is enkel mogelijk na reservatie van een online ticket, ook voor houders van UiT-passen en andere voordeelkaarten. Verder voorziet het park een circulatieplan en blijven de traditionele Japanse huisjes gesloten voor de veiligheid van zowel de bezoekers als het personeel.

Abdijsite Herkenrode opent Kruidentuin en Belevingscentrum

Al tijdens de lockdown vonden wandelaars hun weg naar Abdijsite Herkenrode. Zo kreeg de site tussen 15 maart en 15 april maar liefst 31 procent meer wandelaars over de vloer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanaf dinsdag 19 mei zet Herkenrode de poorten van de Kruiden- en Inspiratietuin en het Belevingscentrum opnieuw open. Ook daar wordt het bezoekersaantal beperkt. Daarnaast wordt het bezoekersparcours van het Belevingscentrum licht aangepast. Een bezoek aan de site moet gereserveerd worden via de website van Abdijsite Herkenrode of telefonisch op het nummer 011/23.96.70.

Dieren van stal op Domein Kiewit

Ook Domein Kiewit ging nooit helemaal op slot waardoor de buitenruimte tijdens de lockdown duizenden bezoekers verwelkomde. Vanaf maandag 18 mei is ook de onthaalbalie weer open en zijn alle dieren weer te bezichtigen in hun eigen weides. De speeltuin, de openbare toiletten en de horeca van Koe-vert blijven wel gesloten.

Bibliotheken Hasselt Limburg

Boekenwurmen kunnen vanaf 25 mei weer snuisteren in de rekken van Bibliotheek Hasselt Limburg in de vestiging aan het Kolonel Dusartplein. De vestiging in Kuringen opent een dag later. In vestiging Dusart zullen er maximaal vijftig personen toegelaten worden op eenzelfde moment, in vestiging Kuringen slechts vijftien. Elke bezoeker krijgt gedurende de aangepaste openingsuren maximaal dertig minuten de tijd om de nodige materialen uit te lenen. Alle materialen worden bij het binnenbrengen ontsmet en er zijn quarantainemaatregelen voor geplastificeerde materialen. Verder is het niet toegelaten om er de krant te lezen of er in stilte te studeren. Ook voorleesuurtjes en andere activiteiten kunnen nog niet plaatsvinden.

Tijdens de lockdown zette Bibliotheek Hasselt Limburg een succesvolle uitleenservice op poten waarbij maar liefst 8.000 materialen werden uitgeleend. Die dienst wordt op 24 mei stopgezet.

Stedelijke musea werken met reservaties

Naast de Hasseltse natuurdomeinen en bibliotheken, maken ook de stedelijke musea van Hasselt zich klaar voor een veilige heropening.