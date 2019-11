Hasseltse kebabzaak opent deuren voor minderbedeelden op kerstavond EWH

22 november 2019

17u41 8 Hasselt De uitbaters van kebabzaak Snack Aydin op de Kempische Steenweg vieren Kerstmis dit jaar net een tikkeltje anders. De familie Aydin nodigt op 24 december namelijk minderbedeelden uit in hun zaak. Op die manier willen ze eenzame mensen en gezinnen die het moeilijker hebben toch een fijne kerst bezorgen. “Het is beter om ervoor te zorgen dat anderen een fijne avond beleven, dan zelf drie dagen aan een stuk te feesten", klinkt het bij de broers.

Het idee om iets terug te geven aan de maatschappij ontstond vorig jaar op kerstavond bij de familie Aydin. “We haalden geen voldoening meer uit dagenlang rond de tafel zitten bij Kerstmis", zegt Serkan Aydin. “Aangezien we elk jaar in die periode twee dagen gesloten zijn, ontstond al snel het idee om toch één dag onze deuren te openen voor mensen die het moeilijker hebben tijdens deze periode. Mijn vrouw Patricia heeft dan ter ondersteuning contact opgenomen met Sint-Vincentius, via die vereniging bereiken we de juiste mensen met onze actie.”

Op kerstavond zal Snack Aydin aan 100 mensen een maaltijd aanbieden. “We nodigen de mensen die in aanmerking komen uit om bij ons te komen eten. Met die uitnodiging willen we vermijden dat zij een stempel van liefdadigheid opgedrukt krijgen”, zegt Serkan. De bedoeling is gewoon om mensen die normaal gezien geen Kerstmis kunnen vieren, een lekkere maaltijd aan te bieden die ze zowel bij ons als thuis kunnen opeten. We maken er een heus kerstfeestje van in de zaak, we voorzien zelfs een verrassing voor de kinderen.”

Ondertussen is de volledige familie Aydin enthousiast over het initiatief. “Mijn broers en mede-uitbaters van de zaak waren meteen te vinden voor het initiatief”, zegt Serkan. “Ook mijn kinderen van negen en twaalf jaar oud willen maar al te graag helpen. Daarnaast stappen ook steeds meer familieleden van ons in dit project. Het is mooi om te zien dat iedereen zijn steentje wil bijdragen, hopelijk kunnen we ook anderen inspireren om iets gelijkaardigs te doen.”