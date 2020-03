Hasseltse jeneverstoker schenkt alcohol als ontsmettingsmiddel aan apotheken: “Burgerplicht even belangrijker dan ondernemerschap” Emelie Wojcik

18 maart 2020

14u03 10 Hasselt Door de coronapandemie zijn niet enkel mondmaskers broodnodig, ook ontsmettingsalcohol is een belangrijk product waar beter geen tekort aan is. Daarom voorziet de Hasseltse jeneverstokerij Fryns de lokale apotheken sinds woensdagochtend van neutrale alcohol. “Op dit moment is burgerplicht belangrijker dan ondernemerschap”, zegt zaakvoerder Michel Fryns

“Momenteel ligt de productie van Hasseltse jenever stil”, begint Fryns zijn verhaal. “Dat is natuurlijk het gevolg van corona. Onze grootste klanten zijn namelijk de horeca en supermarkten. Hierdoor kreeg onze federatie de oproep om onze alcohol in te zetten voor medische doeleinden. Ik was meteen enthousiast.”

Normaal gezien stookt Fryns moutwijn van 80 tot 85 graden, een complex graangoedje boordevol smaak dat hij later in het stookproces verwerkt tot zijn gekende jenever. “De alcohol die momenteel het magazijn verlaat is neutraal. De vloeistof is 96 graden en volledig kleur-, geur- en smaakloos. Op die manier kunnen apothekers de alcohol verwerken in bereidingen zoals alcoholgels, iets waar in deze tijden toch wel nood aan is.”

Burgerplicht

“Of ik nu niet heel wat flessen Hasseltse jenever misloop door de alcohol door te verkopen? Nee hoor, de productie ligt toch stil. Bovendien is de burgerplicht op dit moment belangrijker dan het ondernemerschap. Levens redden primeert nu eenmaal boven eigenbelang.”

Momenteel bekijkt Fryns hoe hij de lokale apotheken de komende dagen alcohol kan blijven aanbieden. “Wie eerst komt, eerst maalt, maar toch wil ik zoveel mogelijk mensen helpen. Daarom heb ik alvast alcohol bijbesteld”, aldus de jeneverstoker. “Verder bekijk ik de mogelijkheden om in de toekomst, als het virus is overgewaaid, op creatieve wijze de economische terugslag op te vangen. Ik zou zeggen: in de supermarkten kan je onze jenever nog steeds verkrijgen. Koop een fles en maak het thuis gezellig! Want dat mag wel nog”, lacht Fryns.