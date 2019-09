Hasseltse Jenevermuseum verrijkt zich met 100 nieuwe flessen Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

16u16 1 Hasselt In het Hasseltse Jenevermuseum pronken voortaan 100 nieuwe jenever- en likeurflessen. Deze aanwinst is uitzonderlijk omdat het om volle flessen gaat afkomstig van verschillende Limburgse en Antwerpse stokerijen zoals Fryns, Scheelen, De Beukelaer, Alphonse Simkens en De Poldernaar. Ze dienen nagenoeg niet om de dorstigen te laven, ze dateren uit de periode 1940-1970 en zijn daarom niet altijd meer drinkbaar, maar in elk geval erg zeldzaam.

De komende maanden worden de flessen nauwkeurig geïnventariseerd en uitgebreid beschreven. Een aantal flessen zal te bewonderen zijn in het museum, de rest krijgt een veilig plekje in het depot. In een latere fase zijn de flessen ook online te consulteren via erfgoedplus.be.

labo-analyse

Volgens schepen van cultuur Joost Venken biedt deze uitbreiding met quasi volledig intacte flessen ons een beter inzicht in de originele verschijningsvorm van veel producten. “Zo krijgen we nu een idee van de kleur van de inhoud en kunnen we ook zien hoe flessen effectief werden afgesloten. Want bij lege flessen ontbreken vaak de kurk, de schroefdop en/of de capsule. Bovendien is er ook de mogelijkheid om de jenever of likeur in kwestie in een labo te laten analyseren op de gebruikte ingrediënten en hieruit smaakevoluties af te leiden.”

Strenge evaluatie

Museumconservator Joanie Dehullu benadrukt dat elk potentieel nieuw object wordt streng geëvalueerd. “Zo kijken we onder andere of het object voldoende waarde heeft als betekenisdrager binnen het verhaal dat wij als museum vertellen of het item lacunes kan aanvullen in de collectie. Uiteraard spelen ook de kostprijs en de zin en haalbaarheid van een restauratie een cruciale rol.”