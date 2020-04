Hasseltse influencer Amber Jans promoot Hasselt vanuit haar kot Emelie Wojcik

19 april 2020

15u41 0 Hasselt Eind vorig jaar werd de 20-jarige Amber Jans uit Beringen door het Hasseltse vzw Centrummanagement gekroond tot Eind vorig jaar werd de 20-jarige Amber Jans uit Beringen door het Hasseltse vzw Centrummanagement gekroond tot winnares van de blogbattle ‘Hasselt Gewijs’ . Hierdoor mocht de rechtenstudente een jaar lang Hasseltse handelaars online op de kaart zetten. Ondanks het feit dat de coronacrisis haar activiteiten momenteel inperkt, blijft Amber positief: “Ik hoop in de zomer terug posts vanuit hartje Hasselt te schrijven.”

Tweehonderd euro maandelijks shoptegoed, een ballonvaart en een masterclass marketing aan de Hogeschool PXL, het zijn maar enkele zaken die Amber won met haar deelname aan Hasselt Gewijs. In ruil moest Amber regelmatig online posts maken om Hasselt te promoten. “In de lente van 2020 zouden de meeste van mijn activiteiten pas van start gaan”, vertelt Amber. “Ik keek al uit naar enkele grote evenementen en ook die ballonvaart stond al op de planning. Mijn stadspromotie zou een enorme boost krijgen, maar helaas besliste corona daar anders over.”

Door de coronacrisis miste Amber onder andere het openingsweekend van Quartier Bleu. De opening zou haar drukste weekend in haar korte carrière zijn. “Het zou mijn eerste grote evenement zijn, met een influencerbrunch en al. Ik zou een stadswandeling promoten waarbij ik het ‘oude’ en ‘nieuwe’ deel van Hasselt zou verbinden. De blogposts zouden zichzelf schrijven, maar helaas moet ik nu improviseren. Andere grote evenementen zoals de jaarlijkse heropening van de Japanse Tuin en Pukkelpop vallen immers ook weg.”

Lege stad promoten

Ambers taak is er door de coronacrisis niet makkelijker op geworden. “Want ja, hoe promoot je een stad als niemand die stad mag bezoeken?”, vraagt de influencer zich af. “Aangezien ik in Hasselt studeer, was ik er voor de coronacrisis regelmatig te vinden. Na elk bezoek schreef ik dan meteen een blogpost. Tegenwoordig probeer ik van thuis uit de stad alsnog aantrekkelijk te maken. Zo schreef ik al over enkele Hasseltse dinner at home-initiatieven en maakte ik een kaart met mijn favoriete stekjes. De moeilijkheid zit ‘m in de beelden. Mijn sterkte zijn namelijk de foto’s die ik zelf altijd maak tijdens mijn bezoekjes aan Hasselt. Ik wil ook in deze tijden immers posts maken zonder in te leveren aan authenticiteit. Maar ik mag natuurlijk mijn kot niet uit, dus dat is een uitdaging.”

“Ondertussen zoek ik nog naar balans in mijn posts”, zegt Amber “Ik zou namelijk graag alle Hasseltse handelaars een hart onder de riem willen steken, maar ergens moet ik toch selecteren. Dat is, zeker in deze tijden, lastig want ik wil niemand uitsluiten. Daarom sta ik open voor allerlei samenwerkingen. Bovendien kijk ik er naar uit om na de crisis mijn bezoekjes aan de handelaars voort te zetten. Hopelijk kan ik deze zomer terug posts vanuit hartje Hasselt schrijven. Ik wil deze kans immers nog zoveel mogelijk benutten”, besluit Amber.