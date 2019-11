Hasseltse horecagiganten openen twee restaurants op drie niveaus in Quartier Bleu: “Dit wordt dé publiekstrekker” EWH

29 november 2019

14u17 0 Hasselt Quartier Bleu lijkt steeds meer vorm te krijgen en zal steunen op enkele lokale horecagiganten. Zo openen Bart Canini van Creneau International en Dimitri Beckers van C.Group twee nieuwe horecaconcepten in het nieuwe winkelcomplex. Opvallend: de horecagelegenheden zullen maar liefst drie niveaus innemen.

De twee concepten zullen zowel het niveau van de kade aan het water als dat van de winkelboulevard bereiken. Op het niveau van de boulevard, dat 400 vierkante meter groot is, huist het Italiaanse restaurant Trentanove. Dat concept combineert een stijlvol interieur met kwaliteitsvol Italiaans eten. “Het wordt een herinterpretatie van de gastronomia Italiana", zegt art director Serge Haelterman. “Door ook takeaway toe te voegen, komt die gastronomie tot bij je thuis.” Daarnaast zal Trentanove twee terrassen hebben. Eentje aan de winkelboulevardzijde en één in een overdekte patio met zicht op de vernieuwde kanaalkom.

Het horecaconcept aan het water, met een oppervlakte van 600 vierkante meter, focust dan weer op het beste van Europa in de moderne brasserie Maison Mathis. De brasserie, die tot in Dubai bekend is, brengt een Belgische keuken met gastronomische invloeden van buurlanden naar Quartier Bleu. “Wij zijn een familievriendelijke brasserie die haar eigen kruiden en groenten kweekt", klinkt het daar. De restaurants zullen dus drie ‘verdiepingen’ inpalmen, verbonden met een lift, waarvan twee vol tafels komen te staan en de kelderverdieping zal dienstdoen als vestiaire en wc.

Publiekstrekker

Het is niet toevallig dat Creneau International, bekend van YUP Hotel, van Bart Canini en C.Group, bekend van The Century, van Dimitri Beckers voor de kanaalkom kozen om hun nieuwe restaurants te openen. “We geloven in Quartier Bleu en we zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe stadsgedeelte een oplossing kan bieden voor problemen waarmee de stad Hasselt kampt”, zegt CEO van Creneau International Bart Canini. “De grote parking bij Quartier Bleu maakt de stad weer bereikbaar en bovendien aantrekkelijker voor bezoekers.”

Ook Philippe Onclin van Quartier Bleu is blij met de komst van het nieuwe duo. “Kwalitatieve horecaconcepten zijn belangrijk voor het project Quartier Bleu. Als rasechte Hasselaar kan ik alleen maar toejuichen dat twee sterke Hasseltse partijen horeca uitbaten in Quartier Bleu”, zegt Philippe Onclin. Volgens hem zal dat concept een publiekstrekker zijn aangezien het de grootste restaurants van de Quartier Bleu worden.