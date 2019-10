Hasseltse helden uit Eerste Wereldoorlog worden herdacht met gedenkplaatjes Lien Vande Kerkhof

30 oktober 2019

13u28 0 Hasselt De vergeten Hasseltse helden uit de Eerste Wereldoorlog zullen op 9 november met een plechtigheid op het oude kerkhof aan de Kempische Steenweg worden herdacht. “In Hasselt zijn 54 oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog begraven op onze stedelijke kerkhoven”, zegt burgemeester Steven Vandeput. “Door het aanbrengen van deze gedenkplaatjes betuigen we op een gepaste manier onze eer aan de Hasselaren die voor onze vrijheid gestreden hebben.”

Op de grafstenen van 6 gesneuvelden worden de eerste eretekens aangebracht, in aanwezigheid van schepen van Cultuur, Joost Venken. De rest van de eretekens worden in de loop van het najaar op de andere graven aangebracht. “Vorig jaar werd in ons land uitgebreid stilgestaan bij de 100ste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog”, vertelt schepen van Cultuur, Joost Venken. “Ook in Hasselt worden de helden van toen niet vergeten. In samenwerking met het War Heritage Institute gaat de Hasseltse vereniging Ons 11de Garnizoen Hasselt en het stadsbestuur een gedenkteken voorzien op de graven van alle gesneuvelde militairen van de Eerste Wereldoorlog die hier in onze stad begraven liggen.”

Onze Vergeten Helden

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn ongeveer 41.000 Belgische soldaten om het leven gekomen. Ongeveer 26.000 van hen zijn begraven op militaire begraafplaatsen, maar om en bij de 9.000 slachtoffers werden op vraag van hun familie teruggebracht naar hun vroegere woonplaats. Daar zijn ze begraven op burgerlijke begraafplaatsen. In tegenstelling tot de graven op militaire begraafplaatsen, hebben die meestal geen beschermd statuut. Daardoor zijn er slechts 6.000 bewaard gebleven. Met het project ‘Onze Vergeten Helden’, dat Steven Vandeput in mei 2018 als minister van Defensie nog initieerde, wil het War Heritage Institute die ‘vergeten graven’ zichtbaar maken. Daarom werden uniforme gedenkplaatjes ontworpen die aan alle gemeentebesturen gratis ter beschikking gesteld worden.