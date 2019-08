Hasseltse graanjenever van Stokerij Vanderlinden en Distillerie Massy: “Met lokale producten en met de nadruk op duurzaamheid” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 6 Hasselt Wie Hasselt zegt, denkt jenever. Omdat de productie nu nog maar een fractie bedraagt van vroeger werd de naam Hasseltse graanjenever in 1997 in België en in 2007 Europees beschermd. Zo wordt er nog jenever gestoken bij Massy, de oudste stokerij in de streek die aan de basis lag van de Hasseltse graanjenever en die zich in de loop der jaren aanpaste aan de hedendaagse drinkcultuur. Maar ook Olivier Vanderlinden uit Houthalen-Helchteren heeft zich de kneepjes van het vak nog niet zo heel lang geleden eigen gemaakt. In de oude stallen van zijn overgrootouders blies hij in 2017 de traditie van het stoken op ambachtelijke wijze nieuw leven in.

“Ik werk volgens de regels van de Europese verordening”, legt Vanderlinden uit. “Ik koop het gros van mijn producten aan in een straal van twintig kilometer rond de stokerij, een voorwaarde voor het label van streekproduct. Zo haal ik mijn graan in Zutendaal of Herkenrode. Voor ik het vergist in mijn stokerij laat ik het malen in een ambachtelijke dorpsmolen. De distillatie van mijn moutwijn, de basis van de Hasseltse graanjenever, gebeurt volgens een karaktervol recept dat al vast ligt sinds het begin van de negentiende eeuw.” In de graanjenever van Stokerij Vanderlinden, de ‘Hasseltse Jonge’, zit vijf procent van die bijzondere moutwijn verwerkt.

Duurzaamheid

Maar Stokerij Vanderlinden is meer dan zomaar een jonge distilleerderij. “Beeld je even in: rond 1900 waren er nog meer dan 150 Hasseltse stokerijen. Ik hou die ambachtelijke traditie met gepaste trots in ere en stel mijn stokerij ter beschikking voor mensen die mijn passie delen. Zo stook ik - een beetje zoals een loonwerker - bijvoorbeeld peren, perziken en druiven voor anderen. Ik noem mezelf een ‘loonstoker’. Alleen vind je dat woord niet terug in de Van Dale”, lacht Vanderlinden. “Verder staat ‘duurzaamheid’ bij ons centraal en wat mij betreft kun je daar niet ver genoeg in gaan. Zo proberen wij niet alleen al ons stookafval te hergebruiken, maar kun je bij ons op de Hasseltse Jeneverfeesten ook alleen je slag slaan met jerrycans. Stiekem hoop ik erop een grote speler zoals Smeets die gewoonte zal overnemen.”

Economische groei

Het verhaal van de familie Massy gaat veel langer terug in de tijd: al vier generaties zijn ze meester in het stoken. Toch zijn de twee huidige zaakvoerders geen echte Massy’s. “Peter Beerten en ik zijn elk getrouwd met een dochter Massy", lacht Ronny Wouters. “Maar we bouwen met heel ons hart de verworven schat van onze grootvader verder uit. Ondertussen produceren we tweehonderd verschillende alcoholische dranken. Onze graanjenever wordt gemaakt op basis van graanalcohol, Hasseltse moutwijn en jeneverbessen. Die laatste twee moeten van Hasselts grondgebied afkomstig zijn en alles moet in het Hasseltse district vermengd worden.”

Als pioniers van de Hasseltse graanjenever had de familie Massy destijds goud in handen: Hasseltse jenever stoken groeide aan het begin van de negentiende eeuw uit tot een industrie die het economische, sociale, politieke en culturele in de stad en ver daarbuiten bepaalde. In de ‘Dictionnaire géographique du Limbourg’ van 1835 staat zelfs te lezen dat de jeneverindustrie als belangrijkste nijverheid werd beschouwd. “Hasseltse graanjenever betekende Hasseltse bloei."

