Hasseltse gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen digitaal Emelie Wojcik

23 maart 2020

16u46 0 Hasselt Omwille van de coronacrisis verlopen d e Hasseltse gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn deze maand digitaal. “Aangezien onze raden divers zijn samengesteld, is het geen goed idee om ook fysiek samen te komen”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Normaal gezien vinden beide raden plaats in stadhuis ‘t Scheep. Hoewel die vergaderingen normaal gezien live online te volgen zijn, is het in tijden van corona niet mogelijk om de leden van de raden fysiek samen te brengen. In plaats daarvan zullen de vergaderingen grotendeels via interne mails verlopen. “Het verslag, de tussenkomsten en het stemgedrag zullen zo snel als mogelijk openbaar gemaakt worden zodat ook onze trouwe toeschouwers op de hoogte blijven van wat er beslist en besproken wordt”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

De overheid vraagt aan de lokale besturen om de essentiële dienstverlening te garanderen. Het is daarbij uiteraard wel verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. “Sommige agendapunten moeten behandeld worden om de continuïteit te verzekeren. Daarom is een afgelasting niet aan de orde”, besluit burgemeester Steven Vandeput (N-VA).