Hasseltse Geboortebos volgeplant: nieuwe locatie krijgt meteen 1.084 bomen Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

12u36 0 Hasselt Al voor het 24ste jaar op rij krijgt elk pasgeboren kindje in Hasselt zijn of haar eigen boom. Omdat het Geboortebos aan het Prinsenhof in Kuringen intussen helemaal vol bomen staat, worden de trotse ouders op 24 november voor het eerst in het park Wijngaertsveld in Tuilt verwacht.

Tussen 16 februari 2018 en 31 augustus 2019 werden er in Hasselt 578 jongens en 506 meisjes geboren, goed voor respectievelijk evenveel eiken- en lindebomen. De bomen symboliseren de wens dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde en groene omgeving. De ouders mogen het boompje van hun kind zelf planten met de hulp van de aanwezige stadsarbeiders, die alles in goede banen leiden.

“Het veld aan het Prinsenhof, waar 23 jaar lang duizenden bomen geplant werden, is intussen helemaal vol”, zegt schepen van Burgerzaken Joske Dexters. “We moesten dus op zoek naar een nieuwe plek om deze traditie verder te kunnen zetten. Die vonden we in Tuilt, in park Wijngaertsveld.”

Plantdag

De plantdag in het nieuwe Geboortebos vindt plaats op zondag 24 november tussen 10 en 17 uur. Parkeren kan op de parking van de ‘Stadsmagazijnen’ gelegen aan de Roverstraat. Er is bewegwijzering voorzien van de parking naar het geboortebos en naar de Biekaar. Voor meer info kan je terecht op www.hasselt.be/geboortebos.