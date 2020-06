Hasseltse fietstunnels eerstdaags klaar, verkeerswissel in de zomer Dirk Selis

03 juni 2020

12u20 0 Hasselt De werken aan het kruispunt van de Grote Ring met de Universiteitslaan en de Koning Boudewijnlaan verlopen sinds begin april onder strenge coronaveiligheidsvoorschriften. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de ruwbouw van de fietstunnels. Ook de aanplant in de omgeving werd al opgestart. Ten vroegste in augustus zal het verkeer op het nieuwe kruispunt kunnen rijden. Nadien volgt nog de afwerking van de tram- en bustunnel en de fietsinfrastructuur rondom.

“De grootste fiets- en voetgangerstunnel van het project, die tussen het provinciehuis en de site Park H, krijgt zijn definitieve vorm”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Deze week worden de laatste betonwanden en dakplaten gestort. Van de andere twee fietstunnels, ter hoogte van de Grote Ring, was de ruwbouw al langer klaar. Wanneer het verkeer straks op de nieuwe wegenis rijdt, kan ook het laatste gedeelte van de tram- en bustunnel verder worden gebouwd. Waar mogelijk werd al gestart met de aanplant van nieuw groen. Onder andere op de Grote Ring en op de Koning Boudewijnlaan staan al nieuwe bomen en werden bermen ingezaaid.”

Verkeerswissel in de zomer

Het vernieuwde kruispunt kan vermoedelijk in de loop van augustus in gebruik worden genomen door gemotoriseerd verkeer. De timing is nog steeds afhankelijk van werf-, weer- en corona-omstandigheden. Om de overstap van de tijdelijke naar de nieuwe rijweg te maken, zal de Universiteitslaan dan gedurende één wisselweekend afgesloten worden ter hoogte van de Grote Ring. “Autoverkeer van en naar Diepenbeek volgt dan enkele dagen een omleiding. Zodra het verkeer op de definitieve weginfrastructuur rijdt, wordt de tijdelijke wegverharding opgebroken om plaats te maken voor de voet- en fietspaden en de vrije bedding voor het openbaar vervoer. Deze eindfase van het project neemt ongeveer drie maanden in beslag. We ronden de werken tegen het najaar af”, gaat Vandijck verder.

Kruispunten

De werken aan de toegang Via Media (provinciehuis en bioscoopsite) verlopen volgens planning, en zullen eind juni klaar zijn. Nadien wordt de aansluiting met de Trichterheideweg vernieuwd. Het kruispunt van de Universiteitslaan met de Kiezelstraat krijgt ook een nieuw kleedje met een veilige fietsoversteek en slimme verkeerslichten. Die werken zouden in de loop van augustus kunnen opstarten. Vorig najaar werd ook het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met de Voorstraat reeds vernieuwd.