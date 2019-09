Hasseltse fietsenhandelaars bundelen krachten Lien Vande Kerkhof

12 september 2019

13u45 0 Hasselt Vijf Hasseltse fietsenmakers grijpen Autoloze Zondag aan om voor het eerste de handen in elkaar te slaan. “We gaan een soort van samenwerking aan”, zegt Kevin Smeers van KD Bikes. “Laagdrempelig weliswaar. Als ‘de Verenigde Hasseltse Velomakers’ willen we een groep vormen die staat voor kwaliteit en goede service om samen sterk te staan tegen de wildgroei aan fietsen bij groothandelaars en supermarkten.”

“Zelfs bij de Gamma en het Kruitvat koop je tegenwoordig fietsen”, zegt Smeers een tikkeltje ontzet. “Dat zijn ketens die vrijwel niks met fietsen te maken hebben. Wij willen mensen sensibiliseren en de nadruk leggen op veiligheid. Als kleine fietsenhandelaars leveren wij echte kwaliteit.” Samen met Fietsen Eddy, Davy’s Bike Store, Biking Fietsshop en Singletrack Bikes kwam Smeers al een paar keer samen om te brainstormen. “Momenteel zitten we samen over onder andere een logo en denken we na over gezamenlijk afspraken. Zo is het vooral de bedoeling dat we elkaar als kleine handelaars niet ‘kapot’ beconcurreren met kortingen. Als wij onze krachten bundelen zijn we beter gewapend tegen de concurrentie van groothandelaars.”

Dusartplein

Op zondag 15 september, Autoloze zondag, gaan ze voor het eerst de samenwerking aan als de Verenigde Hasseltse Velomakers. “We hebben de mogelijkheid gekregen op het Dusartplein te gebruiken. We zullen daar een fietsroute uitwerken waarop mensen allerlei verschillende type fietsen kunnen uitproberen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen bepaalde typen motoren? Mensen kunnen alle soorten fietsen uitproberen!”