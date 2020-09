Hasseltse fietsbib ‘Op Wielekes’ verhuist naar vroegere OCMW-gebouwen Giulia Latinne

15 september 2020

17u17 0 Hasselt De Hasseltse Fietsbib ‘Op Wielekes’ verhuist naar de oude OCMW-gebouwen aan de Welzijnscampus. Daar krijgt het deelinitiatief meer ruimte om in te zetten op samenkomsten en workshops voor een deel- en herstelfabriek.

Al sinds 2018 staat het verhuis naar de oude OCMW-gebouwen op de planning van Fietsbib ‘Op Wielekes’. Die komt er deze week dan eindelijk, en daar is bezieler Béatrice Cosemans blij mee. “De vroegere garageruimte werd na verloop van tijd te klein om alle fietsen op te bergen”, vertelt Cosemans. “Zeker in de huidige coronatijden was het niet evident. Zo kon er telkens maar één bezoeker naar de fietsen kijken, terwijl de andere bezoekers buiten moesten wachten op hun beurt. Met de nieuwe ruimte hoeft dat niet meer zo te zijn”, aldus Cosemans.

Ook Stad Hasselt kijkt ernaar uit om het deelinitiatief verder te steunen in de toekomst. “Hun visie van ‘delen is het nieuwe hebben’ sluit perfect aan bij ons beleid, en daarom vinden we het vanzelfsprekend om een nieuwe locatie aan te bieden zodat de fietsbib verder kan groeien”, benadrukt schepen Joost Venken (RoodGRoen+).

Naast fietsen uitlenen zal fietsbib ‘Op Wielekes’ ook inzetten op een deel- en herstelfabriek waar elektronica-herstellers van Hasseltse repaircafés samenkomen en workshops worden georganiseerd. “Tijdens die workshops willen we mensen dan vooral kleine, eenvoudige herstellingen aan hun fiets aanleren”, vertelt Cosemans. “En uiteraard herstellen we de kinderfietsen die we ter beschikking stellen, zodat ze altijd in orde zijn voor gebruik”, aldus Cosemans.