Hasseltse dj Kurt Frederickx bouwt online feestje in eigen woonkamer zolang de lockdown duurt Emelie Wojcik

18 maart 2020

14u59 0 Hasselt Dat thuis in quarantaine zitten niet saai hoeft te zijn, bewijst de Hasseltse dj Kurt Frederickx. Hij organiseert sinds vorige week zaterdag namelijk wekelijks een uur lang een feest vanuit zijn eigen woonkamer. Om coronabesmettingen te vermijden, zendt hij zijn dj-set live uit op Facebook. “Ik blijf muziek draaien zolang de lockdown duurt”, klinkt het bij de enthousiaste dj.

Het was zijn vrouw die Kurt op het idee bracht om wekelijks een online feestje te bouwen. “Door de gevolgen van de coronacrisis heb ik, net zoals veel collega-dj’s, plotseling een lege agenda”, vertelt Kurt. “Toen mijn vrouw voorstelde om op zaterdagavond een ‘thuisparty’ te organiseren, was ik meteen verkocht. Ik ben dan de goedkeuring van onze bovenburen gaan vragen en voor ik het wist had ik een lijstje met drie uur aan muziek.”

Als entertainer is Kurt niet aan zijn proefstuk toe. “Naast mijn werk als projectmanager bij een entertainmentbedrijf, verzorg ik als dj al meer dan 25 jaar de muziek en presentaties op diverse festiviteiten”, vertelt Kurt. “Huwelijken, gouden bruiloften, bedrijfsfeesten enzovoort. Ik geniet ervan als ik achter de draaitafels sta en de mensen kan amuseren en entertainen.”

I Love The 90s en Het Schlagerfestival

Kurt is van plan om wekelijks zijn muziek af te stemmen op de actualiteit. editie van afgelopen zaterdag was alvast een groot succes. “Aanstaande zaterdag kan iedereen meegenieten van ‘I love the 90’s, The party in Quarantaine!’. Op 28 maart en 4 april draai ik dan weer schlagers voor alle mensen die dan normaal te gast zouden zijn op Het Schlagerfestival.”

Peptalk

Naast zijn wekelijkse dj-sets, zet Kurt zich tegenwoordig dagelijks in om de quarantaine voor heel wat mensen een stuk aangenamer te maken. Zo gaat hij sinds kort ook elke dag om 20 uur live op zijn Facebookpagina om te praten over kleine geluksmomentjes. “In uitzonderlijke tijden hebben mensen nood aan escapisme en vinden ze het fijn om de situatie even te ontvluchten. Ik ben van nature een positief ingesteld persoon en die positieve energie deel ik graag met de mensen die mij omringen en volgen.”

Ook zin gekregen in een feestje? Stem dan de komende weken op zaterdagavond tussen 20 en 21 uur af op de Facebookpagina van Kurt. Let wel: op zaterdag 21 maart start zijn feestje een uur vroeger. Liever een inspirerende babbel? Bezoek Kurts pagina elke avond om 20 uur.