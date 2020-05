Hasseltse dj Kenn Colt lanceert zomersingle ‘Sun Goes Down’: “Stijn Coninx inspireerde mij” Emelie Wojcik

14 mei 2020

17u27 0 Hasselt Je zou het misschien niet verwachten van een exotisch klinkende zomersingle, maar bij de creatie van zijn nieuwe hit ‘ Je zou het misschien niet verwachten van een exotisch klinkende zomersingle, maar bij de creatie van zijn nieuwe hit ‘ Sun Goes Down ’ liet Hasselts dj Kenn Colt zich inspireren door Stijn Coninx. Ondanks het feit dat de coronacrisis een enorme impact heeft op de zomerplanning van de dj, wil hij met zijn zomerse single alsnog de zon naar zijn publiek brengen.

Zelf weet hij het niet, maar toch ligt regisseur Stijn Coninx verrasssend genoeg mee aan de basis van Kenn zijn nieuwste single: “Vorig jaar zat ik met vrienden in de bioscoop en keken we naar ‘Niet Schieten’, een film die Coninx regisseerde”, vertelt Colt. “Niet alleen de prent, maar ook Nik Kershaw zijn 80’s hit ‘I Won’t Let The Sun Go Down On Me’ is sterk blijven hangen, waardoor ik besloot om er een nieuwe versie van te maken. De lockdown waarin we de voorbije weken met z’n allen hebben gezeten, bevestigde nogmaals de nood die we hebben aan positive vibes.”

Net als bij zijn collega-dj’s sloeg het coronavirus keihard toe in Colts agenda. Momenteel staan zijn wekelijkse dj-sets ‘on hold’ en is zijn zevende doortocht op Tomorrowland uitgesteld. “Normaal beleefde ik nu één van mijn drukste voorjaren en zomers, maar alles is verplaatst of doorgeschoven naar volgend jaar. Uiteraard vind ik het jammer, maar ik blijf het positief bekijken en hoop net als velen snel op betere tijden. Ik verlang ernaar om weer te kunnen spelen voor het publiek, maar ik denk erover na om ook een vervolg te breien aan mijn online dj-set die ik recent speelde voor de jarige Club Versuz.”

‘Be Alright’

Na ‘Be Alright’ (de single die Colt voor zijn verongelukte vriendin schreef) is ‘Sun Goes Down’ de eerste single die Colt sinds een jaar uitbrengt. Die eerste hit mocht de Hasselaar nog in het voorprogramma van de Franse dj David Guetta draaien.

De zomersingle ‘Sun Goes Down’ is vanaf vrijdag 15 mei digitaal beschikbaar. Ondertussen werkt de Hasseltse dj nog aan zijn debuutalbum dat dit najaar nog in de rekken moet verschijnen.