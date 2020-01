Hasseltse dj Goldfox staat voor de negende keer op Tomorrowland: “Ik draaide al in clubs toen ik 14 was” Emelie Wojcik

26 januari 2020

17u50 0 Hasselt Al voor het negende jaar op rij mag de Hasseltse Kristof ‘dj Golfdfox' Claes zich bij de vaste waarden van Tomorrowland rekenen. Dit jaar laat hij zijn muziek los op het publiek van het ‘Freedom stage’, het tweede grootste podium van het internationaal bekende dancefestival.

De liefde voor elektronische muziek zat er al vroeg in bij Claes. “Rond mijn twaalfde raakte ik geïnteresseerd in de dj-wereld", begint Claes zijn verhaal. “Grote festivals zoals Tomorrowland bestonden er nog niet, maar België had toen wel enkele bekende clubs. Hoewel ik veel te jong was om naar die clubs te gaan, kreeg ik van mijn broer cassettes met muziek die in die clubs gedraaid werd. Mijn passie groeide en vanaf mijn 14 jaar stond ik zelf in clubs muziek te draaien, hoewel ik nog steeds te jong was om er binnen te mogen.”

Al snel volgde een eerste optreden op Pukkelpop, het eerste grote festival waar dj Goldfox mocht draaien. Als twintiger volgde al snel Tomorrowland. “Tijdens mijn eerste optreden op Tomorrowland draaide ik op de ‘Desperados stage’, een circustent met een driehonderdtal aanwezigen. “Mijn meest memorabele editie was nochtans die keer toen ik op ‘ The Gathering' mocht draaien. Dan sta je op de camping tussen de mensen die net hun tent hebben neergeploft. Die mensen voelen een extreme ontlading want zij hebben zoveel gereisd en geld gegeven om op Tomorrowland te geraken. Het is een hele eer om dan hun eerste muzikale ervaring op het festival te zijn.”

Groter, magischer, internationaler

Volgens Claes zijn zowel het festival als dj Goldfox doorheen de jaren veranderd. “Tomorrowland wordt elk jaar groter, magischer en internationaler. Zo blijft het festival verbazen op het vlak van artiesten en decoraties. Maar ook de genres zijn doorheen de jaren veranderd. Zo is er tegenwoordig meer balans tussen mainstream elektromuziek en alternatieve genres zoals house en techno", meent Claes “Als dj ben ik ook veranderd. Zo merk ik bijvoorbeeld dat hoe ouder ik word, hoe rustiger mijn muziek wordt."

Ook het internationale kantje van Tomorrowland kan de Hasseltse dj wel smaken. “Het is geweldig om zowel bij de artiesten als bij de bezoekers zoveel nationaliteiten te zien", vindt Claes. “Elk jaar na het festival zie ik dan ook dat mijn fanbase uitbreidt naar bijvoorbeeld Australië en Azië. Bovendien doen die mensen zelfs moeite om me achteraf nog online op te zoeken en mijn muziek of radioshows op Studio Brussel te beluisteren. Ik voel echt heel hard de appreciatie van het publiek van Tomorrowland en dat maakt de beleving extra uniek.”