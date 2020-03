Hasseltse daklozenopvang wordt aangepast aan coronamaatregelen Emelie Wojcik

20 maart 2020

19u07 0 Hasselt “Tijdens de coronacrisis moeten we allemaal ‘in ons kot’ blijven. Maar wat als je geen kot hebt?”, moet het Hasseltse stadsbestuur gedacht hebben. Daarom wordt de Hasseltse daklozenopvang momenteel aangepast aan de coronamaatregelen. Zo zijn daklozen ook beschermd tegen covid-19-besmettingen.

“Zo werd onze nachtopvang Shelter helemaal omgebouwd”, zegt Lies Jans, schepen van de Hasselaar (N-VA). “Iedereen beschikt daar nu over een afgescheiden slaapplaats van minimaal drie meter. Daarnaast is er nu ook een scheidingssysteem om zieke daklozen af te zonderen in een aparte slaapzaal. Verder monitoren we de situatie op straat continu én blijft onze dagopvang in Café Anoniem open. Bovendien blijft de winteropvang in de Shelter een maand langer open, normaal gezien zou die namelijk sluiten op 31 maart.”

De maximumcapaciteit van de Shelter ligt momenteel op 13 bedden, gezien er ruimte vrij gehouden moet worden voor mensen met een verhoogd risico. “Elke avond wordt voor de opening van de Shelter eerst de temperatuur van alle aanwezigen gecontroleerd. Ook worden er enkele vragen gesteld over ieders gezondheid. Op basis van dat onderzoek verdelen we de daklozen in drie groepen: ‘coranavrij’, ‘potentieel besmet’ en ‘ernstige indicatie van besmetting’. De gezondheidscontrole en de toewijzing aan een specifieke slaapzaal gebeuren door het verpleegkundig personeel.”

Noodwoningen

Verder wordt de situatie op straat actief opgevolgd. “We voeren medische controles uit op straat en geven medische en psychologische ondersteuning”, zegt Jans. “Bij de dagopvang van Café Anoniem wordt aan de ingang ook een medische triage doorgevoerd door de straatverpleger en een stagiair van PXL Healthcare.”

Indien nodig, beschikt de stad ook nog over enkele noodwoningen die in geval van infectie of ziekte gebruikt kunnen worden. “Op dit ogenblik hebben we één persoon uit de Shelter ondergebracht in zo’n doorgangswoning. Deze heeft een beginnende longontsteking maar stelt het goed. Het is de bedoeling dat daklozen met een lichtere vorm van corona hier worden ondergebracht.”