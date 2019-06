Hasseltse daklozen zijn boos: “stad heeft het afdakje waaronder wij samen komen en slapen gesloopt” Toon Royackers

13 juni 2019

20u56 3 Hasselt “Zelfs ons afdakje krijgen we niet meer.” De Hasseltse dak- en thuislozen zijn boos, omdat de stad hun afdakje voor café Anoniem deze week gesloopt heeft. Reden: er kwamen klachten uit de buurt vanwege de overlast. Volgens de daklozen was die overlast nochtans beperkt. Waar ze nu kunnen schuilen als hun café Anoniem gesloten is, weten ze zelf ook niet meer.

Hulpverleners én daklozen waren deze week in snelheid gepakt. Dat er klachten waren over het afdakje langs de Mouterijstraat was hen wel bekend. Maar daar werd volgens hen altijd constructief op gereageerd. Vanuit café Anoniem was er veel sociale controle. Wie voor overlast zorgt wordt er terecht gewezen. Als hun trefpunt ‘s avonds of in het weekend al eens dicht ging, dan konden de daklozen nog onder het afdakje schuilen. “Het lijkt echt of ze ons willen verjagen,” getuigt één van de daklozen die donderdag teleurgesteld kwam kijken. “Het was nog een plek waar we nog rustig konden zitten. We hadden hier zelfs een schilderij gemaakt om het allemaal wat op te vrolijken. Hasselt is toch niet alleen van de rijke mensen, hé? Het klopt dat onder het afdakje al eens geslapen werd. Waar moet je anders terecht? Of er overlast was? Akkoord, er was wel eens iemand die misschien te veel lawaai maakte. Maar moeten we daarvoor allemaal boeten? Eerst zijn we aan het station weggejaagd, en nu moeten we hier blijkbaar ook weer weg. Wat we nu gaan doen? Weer uitzwermen in de regen, zeker?

Toch weer een nieuw afdakje

Daklozenwerking De Trawanten reageerde alvast bezorgd naar het stadsbestuur. Zij wijzen er op dat hulpverleners en vrijwilligers juist makkelijk in contact konden komen met de hulpbehoevenden. “Naar welke plek, zonder toezicht gaat zich dit verplaatsen en wat zullen al de gevolgen zijn voor de kwetsbare gebruikers en eventueel voor de omwonenden,” schrijven ze in een mail aan het stadsbestuur. Dat stadsbestuur heeft dus intussen wel snel gehandeld, en het dakje gesloopt. Al bleek volgens het bestuur uit politiecontroles dat er een terugkerend drugsprobleem was. Mits strikte afspraken willen ze tegen café Anoniem aan weer een nieuw afdakje bouwen. “Een gekke redenering en geldverspilling,” vinden de daklozen en hulpverleners er zelf van. “Alsof je met een afdak slopen en weer opnieuw opbouwen zulke problemen oplost.”