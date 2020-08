Hasseltse cultuursector neemt deel aan ‘Cultural Pro League’ ENL

10 augustus 2020

09u22 0 Hasselt Ook in Hasselt wil de cultuursector gehoord worden in deze coronatijden. Zo scharen onder meer Muziekodroom en De Serre zich achter het initiatief van Onder Stroom, waarin de creatieve plek in Antwerpen zich bestempelt als een voetbalclub.

“Zeg niet langer bar, maar zeg kantine. Zeg niet zaal, maar zeg lounge. Zeg niet stoelen, zeg tribune. Zeg niet napraten, maar zeg de overwinning vieren”, staat er op de Facebookpagina van Muziekdroom te lezen. Het gaat om een tekst waarmee het Antwerpse Onder Stroom op de proppen kwam. Doel? Protest voeren tegen de huidige coronamaatregelen in de culturele sector.

Van amateurs tot profs

“Culturele evenementen mogen helaas nog steeds niet overal doorgaan, voetbalwedstrijden wel. Daarom gaan wij voortaan door het leven als sporting Muziekodroom. Wij verenigen ons in de Cultural Pro League. Van amateurs tot profs, onze cultuur is wereldklasse.”

Ook De Serre springt op de kar. “K.V. DE SERRE HASSELT is geboren”, klinkt het op sociale media. “Ook wij nemen deel aan de Cultural Pro League. We doen het voor onze collega’s die buitenspel zijn gezet. Als één ploeg verenigd met de andere cultuurhuizen, want wij zijn het waard. Zijn jullie onze 12de man?”



