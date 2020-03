Hasseltse club Versuz uitgeroepen tot beste club van de Benelux Emelie Wojcik

25 maart 2020

12u13 0 Hasselt De Hasseltse club Versuz is woensdagavond door het internationale DJ Magazine uitgeroepen tot beste club van de Benelux. Elk jaar lanceert het magazine een overzicht van de honderd beste clubs ter wereld. Versuz strandde op de 34ste plaats en is daarmee de beste club van de Benelux.

Versuz is al sinds 2015 een vaste waarde in het overzicht van DJ Magazine, maar dit jaar maakt de club een sprong naar de 34ste plaats. Dat is een stijging van zes posities tegenover vorig jaar en ze staan maar liefst dertig plaatsen hoger dan in 2015. Met deze positie is Versuz opnieuw de beste club van de Benelux.

“Ondanks de zeer bijzondere periode die we nu met z’n allen doormaken, zijn we zeer blij met deze 34ste plaats”, zegt Yves Smolders, zaakvoerder van Versuz. “Het is de ultieme beloning en erkenning van een jaar lang hard werken door het hele team. We staan aan de vooravond van onze achttiende verjaardag en hadden er dan ook graag een zeer feestelijk voorjaar van gemaakt. Dat het verjaardagsfeest nu niet kan doorgaan, is uiteraard jammer. We roepen onze bezoekers dan ook op om zich honderd procent achter de campagne #SAVETHESUMMER te scharen en de richtlijnen van de overheid strikt op te volgen.”

4 miljoen kijkers

Dat het voor clubs wereldwijd zeer uitdagende tijden zijn hoeft niemand te verbazen. Toch stond DJ Magazine er op om de aankondiging te laten doorgaan om zo fans en bezoekers van over heel de wereld de kans te geven hun steun te uiten aan hun favoriete club. Uiteindelijk keken maar liefst vier miljoen mensen naar de livestream van het magazine.

In afwachting van de heropening van Versuz kunnen vaste klanten en nieuwsgierigen de sfeer van de club in huis halen met Versuz Radio, via www.versuzradio.com. Op die online radiozender spelen de dj’s van Versuz een set tussen 12 en 4 uur ‘s nachts.