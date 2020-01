Hasseltse Caroline Rigo maakt kans op Womed Award EWH

27 januari 2020

18u05 0 Hasselt De Hasseltse onderneemster Caroline Rigo maakt kans om de Womed Award in de wacht te slepen. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Markant vzw, UNIZO, en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen aan een ondernemende en inspirerende vrouw.

Caroline (36) is een ondernemende duizendpoot. Zo is ze de oprichtster van het Belgische minerale make-upmerk ‘Cent Pur Cent’ dat verdeeld wordt bij apothekers over het hele land. Daarnaast is ze zaakvoerster van Café Beauté en Blush Academy, twee zaken die ook focussen op Caroline’s grootste passie, namelijk visagie.

Kleuterleidster

Hoewel Caroline een geboren onderneemster is, startte ze haar carrière als kleuterleidster. Ook toen al had ze de passie voor visagie flink te pakken. Zo verzorgde ze in bijberoep de make-up van bekende dames zoals Isabelle A, Cynthia Reekmans en Linda van Milk Inc. en ontpopte ze zich tot de bekendste bruidsvisagiste van het land. Al besloot Caroline om zich volledig toe te leggen op haar passie en stampte ze het mineraal make-upmerk Cent Pur Cent, de horecazaak en beautysalon Café Beauté en het opleidingscentrum Blush Academy uit de grond. tegenkomen.

Doorzetter

De ondernemingen van Caroline zijn tegenwoordig succesvol te noemen. Toch is haar levensverhaal er een van vallen en opstaan. “Ik heb vaak dingen geprobeerd die achteraf niet de juiste bleken te zijn", vertelt Caroline. “Maar ik ben altijd doorgegaan en ik ben blijven vasthouden aan mijn reden waarom. Ik ben dan ook erg fier op wat we met Cent Pur Cent bereikt hebben op korte tijd. Onze producten zijn ondertussen te koop in meer dan 600 Belgische apotheken en we exporteren ondertussen naar Nederland en Marokko,” legt Caroline uit. “Maar de sky is de limit, want het groeipotentieel van Cent Pur Cent is ongelimiteerd. Vier jaar geleden deed ik namelijk al het werk zelf, waardoor ik elke afdeling van het bedrijf ken. Gelukkig heb ik ondertussen een vijftiental zeer bekwame mensen in dienst om de boel draaiende te houden terwijl ik me bezig hou met de ontwikkeling van nieuwe producten en de strategie van het bedrijf.”

De uitreiking van de 21ste Womed Award vindt plaats op 4 maart 2020. De winnares wordt onder meer verkozen via een publieksstemming. Stemmen kan tot 5 februari.