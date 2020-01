Hasseltse cannabiswinkels krijgen controleur over de vloer Emelie Wojcik

08 januari 2020

17u59 2 Hasselt Het Hasseltse stadsbestuur heeft woensdag een gecoördineerde flexcontrole laten uitvoeren in de twee CBD-shops die Hasselt telt. Aangezien die winkels producten met bestanddelen van de cannabisplant verkopen, wil het bestuur de garantie dat beide winkels aan de geldende normen en richtlijnen voldoen. Het onderzoek kadert in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bij de flexactie werd gerekend op de samenwerking tussen flexibel samengestelde teams bestaande uit verschillende controle-organen om beide CBD-zaken te controleren. De coördinatie bleef evenwel in handen van de gemeente. Tijdens de controle werden stalen genomen die verder onderzocht zullen worden. De verschillende inspectiediensten zullen binnen hun bevoegdheid verdere opvolging doen. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Limburg. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

Wietwinkel

CBD-shops (in de volksmond ook wel ‘wietwinkels’ genoemd) verkopen producten op basis van cannabis, waaraan de roesopwekkende stof THC onttrokken is. Voor het brede publiek is het volgens het stadsbestuur nochtans niet duidelijk wat precies het onderscheid is en wat de mogelijke effecten zijn van zulke producten. “We hebben te maken met een product dat zich min of meer in een grijze zone bevindt”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Daarom willen we garanties over de aard van de verkochte producten, hun etikettering, oorsprong, toepassing en samenstelling. Als stad willen we de geruststelling dat het aanbod 100% legaal is. We vinden het verder belangrijk dat de shops in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving.”

Ook wat eventuele overlast betreft wil de stad een duidelijk signaal geven. “Het is uitdrukkelijk de bedoeling om enige overlast die door dergelijke exploitaties zou worden veroorzaakt, in te dijken”, aldus Vandeput.

Afgesproken controle

De Hasseltse CBD-shops bevinden zich op de Genkersteenweg en in de Persoonsstraat. De uitbater van Kush&Co, de winkel in de Persoonsstraat, liet eerder al verstaan dat hij wou samenwerken met de politie en vroeg zelfs een afspraak voor een controle aan. “We controleren alle zaken op het Limburgs grondgebied onaangekondigd en dus gaan we voor Kush&Co geen uitzondering maken”, klonk het toen bij politie Limburg Regio Hoofdstad. De onaangekondigde controle liet uiteindelijk nog geen maand op zich wachten.