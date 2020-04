Hasseltse buschauffeurs danken zorgpersoneel met busrit langs ziekenhuizen en woonzorgcentrum Emelie Wojcik

29 april 2020

21u04 66 Hasselt Een colonne van een tiental bussen van De Lijn reed woensdagavond door de Hasseltse straten. Op het eerste zicht misschien niet zo speciaal, maar wel als je weet dat de chauffeurs op weg waren om het personeel van enkele Hasseltse zorginstellingen te bedanken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Omstreeks acht uur ‘s avonds vertrokken de buschauffeurs op hun speciale ereronde voor de zorg. Ze reden voorbij het Jessa Ziekenhuis Campus Salvator en Jessa en hielden er telkens tien minuten halt om te applaudisseren voor de zorgverleners. Tijdens hun rit passeerden ze ook woonzorgcentrum Katharinadal, waar ze het personeel ook even in de bloemetjes zetten. Hun ronde eindigde uiteindelijk in Herk-de-Stad waar Campus Sint-Ursula van het Jessa Ziekenhuis een bedankje ontving.

“Het initiatief kwam niet van De Lijn, maar van de chauffeurs zelf”, weet Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “Al sinds het begin van de coronacrisis staan onze chauffeurs klaar om de mensen te helpen die zelf anderen helpen. We willen ervoor zorgen dat zij ook in deze tijden via het openbaar vervoer op hun werk geraken. Aangezien onze chauffeurs momenteel ook nog werken, weten ze maar al te goed dat deze periode extra stress met zich meebrengt. Daarom willen ze het zorgpersoneel, dat zich dagelijks in de stressvolle frontlinie begeeft, bedanken.”