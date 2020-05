Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) krijgt ‘broske' na nederlaag ‘Scheer de geneesheer’: “Kan je ook iets aan de kleur doen?” Birger Vandael

09 mei 2020

Hasselt De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) kreeg vanmiddag een scheerbeurt bij dokter Yves Breysem, directeur van het Jessa Ziekenhuis. Vandeput verloor nipt de uitdaging met de dokter en met Ben Lambrechts (directeur van Hogeschool PXL) om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het ziekenhuis. "Het belangrijkste is de 31.431,60 euro die deze actie heeft opgebracht", reageerde hij diplomatisch.

De artsen van het Jessa Ziekenhuis startten vorige maand met de opmerkelijke benefietactie ‘Scheer de Geneesheer’. Zo dagen ze elkaar uit om zoveel mogelijk geld in te zamelen om hun collega’s na de coronacrisis in de watten te leggen. Het bekende trio deed uiteindelijk ook een duit in het zakje. Het werd een nek-aan-nek-strijd die uiteindelijk gewonnen werd door dokter Beysem. Hij mocht dan ook het scheermachine in handen nemen en de burgemeester van een nieuwe coupe voorzien.

Beysem zamelde 5.721 euro in: “Ik denk dat het vooral een kwestie was van geluk dat de wedstrijd werd stopgezet op het moment dat ik eerste stond. We speelden voortdurend haasje over, dus het was erg spannend. Het geld zal naar al onze medewerkers gaan. Misschien kunnen we er samen mee op teambuilding gaan, als straks alles achter de rug is.” Momenteel verblijven er nog meer dan zestig mensen met het coronavirus in het Hasseltse ziekenhuis.

Spaarcenten

Ben Lambrechts eindigde met 5.525,6 euro als tweede en mocht toekijken hoe de andere twee te werk gingen. “Het was een ludieke uitdaging, maar ik ben toch heel blij dat ik niet verloren heb", lacht de directeur van PXL. “Ik ben een fiere man, zeker wat betreft mijn haar. Daarom heb ik zelfs gitaar gespeeld om geld in te zamelen, terwijl ik dat instrument totaal niet beheers. Moest het nodig zijn, had ik al mijn spaarcenten op tafel gelegd om toch maar niet kaal geschoren te worden! Ik zeg altijd op alles 'ja', daardoor kom ik in dit soort situaties terecht."

Als een paracommando

Steven Vandeput zamelde 4.415 euro in. Hij onderging met de glimlach zijn scheerbeurt: “Kan je anders ook iets aan de haarkleur doen", grapte hij. Het resultaat werd een nieuw kapsel met een lengte van anderhalve millimeter. “Dat ik er nu uitzie als een paracommando? Ik ben minister van Defensie geweest, dus dan past dat nog wel. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Die les heb ik wel geleerd. Mijn vrouw zal niet schrikken als ik thuis kom, ze weet wat ze in huis haalt”, voorspelt de burgemeester tevreden.

Geslaagd kapsel

Kapper Geert Lowet, die heel wat verpleegkundigen van het ziekenhuis tot zijn cliënteel rekent, zorgde uiteindelijk voor de afwerking. “Hopelijk komt de burgemeester nu altijd naar mij voor een knipbeurt", liet hij noteren. “Ik vind dat hij best staat met een ‘broske’, dat vindt trouwens iedereen hier!”

Het trio was dus goed voor ongeveer de helft van de totale opbrengst. 456 donateurs hebben een bedrag gestort. Een vervolg zal er niet meer komen.