Hasseltse binnenstad herleeft: koopzondag én twaalf nieuwe handelszaken Emelie Wojcik

03 maart 2020

19u13 0 Hasselt In de Hasseltse binnenstad lijkt de handel de draad weer op te pakken. Ondanks de leegstand, de komst van Quartier Bleu en de openbare werken in het centrum openen twaalf ondernemers binnenkort een zaak in het centrum. Daarnaast zal het stadsbestuur vanaf heden ook de koopzondagen promoten en ondersteunen.

Volgens schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne (N-VA) zien ondernemers eindelijk de investeringen van het stadsbestuur. “De openbare werken, de komst van Quartier bleu en de vele activiteiten in de stad zijn allemaal investeringen waarmee we de binnenstad weer willen laten heropleven. Ook denk ik dat de dreiging van de leegstandstaks veel eigenaars aanzet om hun pand tegen lagere prijzen te verhuren of zelfs een herbestemming te geven. Maar toegegeven, ik heb altijd voorspeld dat ondernemers pas na de opening van Quartier Bleu of de voltooiing van de werken contracten zouden ondertekenen. Nu hebben maar liefst twaalf zaken alvast een contract. Enkelen zijn al open, maar de meerderheid opent rond het openingsweekend van Quartier Bleu, eind maart.”

Quartier Binnenstad

Het was al bekend dat Wasbar en KFC naar de Grote Markt in Hasselt komen. Wat nieuwe eetzaken betreft, zit het in Hasselt dus wel goed. Amigos brengt ook nog de mexicaanse keuken naar het voormalige pand van Mr. Spaghetti, een afhaalkebab vervangt de donutwinkel in de Demerstraat en GroVin verrast met een wijntastingconcept in de Aldestraat.

Benodigdheden om zelf thuis je potje te koken, koop je dan weer in het oude postgebouw op de Havermarkt, waar Kookdepot zich vestigt. Vrouwenkleding is verkrijgbaar bij Notre Maison in het oude pand van Wearable Stories en bij Marie Méro op de Botermarkt. Mannen kunnen terecht bij Viro Modo. Verder wordt de pop-up van Game Mania de vaste stek van de gamewinkel, opent bloemenzaak Cinverde in het oude pand van juwelier Eddy Heleven en opent in de Minderbroederstraat een winkel die gespecialiseerd is in wimperextensions.

“Dat zijn allemaal mooie toevoegingen aan het centrum. Met de opening van Quartier Bleu daar nog bij zal Hasselt binnenkort heel wat unieke winkelconcepten tellen", aldus de schepen. “We moeten af van het idee dat Quartier Bleu niet tot de binnenstad behoort. De afstand tussen de winkelstraten en de kop van Quartier Bleu is namelijk nog geen 150 meter. Als je buiten langs de kant van de Molenpoort aan de Primark staat, zie je meteen Quartier Bleu voor je liggen. Het heeft geen zin om een onderscheid te maken, de twee moeten elkaar uiteindelijk versterken.”

Koopzondag

Ook nieuw is het feit dat het stadsbestuur binnenkort de koopzondagen gaat promoten en ondersteunen. “De handelaars vroegen al lang om als stad onze schouders onder de koopzondagen te zetten”, zegt Dehollogne. “Maar daar was tot nog toe te weinig draagvlak voor. Ondertussen zien we dat het aantal handelaars dat op de eerste zondag van de maand hun zaak opent, blijft stijgen. Vandaar de beslissing om hen in de toekomst de nodige middelen te geven om die actie ook voldoende te promoten bij de mensen.”

De eerste ‘ondersteunde' koopzondag zal plaatsvinden op 5 april 2020. “Maar aangezien we dan in het kader van de heropening van de stad een shopping tiendaagse organiseren, zullen de resultaten van onze ondersteuning pas de volgende maand zichtbaar zijn. Ik hoop dat tegen dan toch de helft van de handelaars opent bij koopzondag. Al zal dat niet gemakkelijk zijn, sommige ketens moeten daarvoor namelijk heel wat afspraken maken met het personeel en de vakbonden.