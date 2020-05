Hasseltse binnenstad bloeit héél voorzichtig open: “Ik wacht liever nog even met winkelen” Marco Mariotti

11 mei 2020

16u21 3 Hasselt De heropening van de winkels heeft geen stormloop veroorzaakt in het centrum van Hasselt. Er liep wel weer volk over de Demerstraat. “Ik durf nog niet de winkels binnen, maar ben blij om weer mensen te zien", zegt Monique van Rijsel, die in de binnenstad woont.

Heel traag kwam Hasselt-centrum vandaag weer op gang. Een handvol klanten in de Standbaard Boekhandel, een kleine rij aan een telefoniezaak en een eerder lege winkelstraat. Maar Hasselt is geen spookstad meer. “En daar ben ik enorm opgelucht om”, zeggen Monique van Rijsel en Mathijs Delille. Het koppel woont in de binnenstad en zag twee maanden lang geen kat op straat.

“Eerlijk, we zijn hier even komen wandelen om gewoon weer wat onder de mensen te komen. Het doet deugd om weer volk te zien. We hebben wel beiden een mondmasker op. Zelf winkelen zien we nog niet zitten. Ik wacht daar liever nog eventjes mee, maar nu wandel ik vooral uit nieuwsgierigheid over straat.”

Dat geldt niet voor Bettina Knuth uit Heusden-Zolder. Zij besloot wel om een dagje te gaan shoppen. “Ik had echt kledij nodig voor met het warme weer", vertelt ze. “Het valt wel op dat je op niet veel plaatsen kleren mag passen. Je mag ze wel thuis aan doen en dan komen terugbrengen als het de verkeerde maat zou zijn. Ik ben gewoon niet voor het online shoppen en heb dit echt gemist. Ik passeerde bij de Zara en The Sting, en ga nu zeker verder. Ik ben nog maar een uurtje hier. Wat mij betreft is de rust heerlijk: shoppen op deze manier zou vaker mogen.”

Zomerse pyjama’s

Rita uit Sint-Truiden kwam speciaal naar de Limburgse hoofdstad voor zomerse pyjama’s. “Ik word dinsdag geopereerd aan mijn been, voor de vijfde keer in drie jaar. Ik had alleen maar winterpyjama’s, veel te warm voor in een ziekenhuis te liggen. Ik heb écht geluk dat net vandaag de winkels weer open mogen, want morgen staat de operatie al ingepland. Ik ben blij dat ik dit nog heb kunnen doen.”

Katrien Lannoy en haar zoon Maxim Hendrix begaven zich ook over de winkelstraat. “Maar enkel om een bestelling af te halen. Winkelen zien wij ook nog niet zitten. We wonen hier vlakbij en het is zeker niet de bedoeling om hier plots alle winkels af te schuimen.”