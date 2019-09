Hasseltse binnenstad autoluw in 2020 Lien Vande Kerkhof

16 september 2019

17u45 0 Hasselt Op de ‘Autoloze Zondag’ van afgelopen weekend fietsten, skateten en wandelden er opvallend meer mensen op de Groene Boulevard. De binnenstad was daardoor dan ook opvallend drukker dan op ‘auto’-zondag. “Dat geeft zicht op welke mogelijkheden er kunnen zijn, wanneer we bijvoorbeeld onze wegen anders gebruiken en indelen”, zegt schepen Schepers. “En die denkoefening willen we verder zetten om te bekijken wie zich waar en hoe kan verplaatsen.”

“Het participatietraject moet in kaart brengen hoe alle facetten van het Hasseltse stadscentrum met elkaar gerijmd kunnen worden: scholen, winkels, horeca bedrijven en diensten. De grote doorstroom is erg divers en we onderzoeken hoe we het voor iedereen aangenaam en leefbaar kunnen maken. Zo hebben we recent drie nieuwe verzinkbare paaltjes geplaatst in de binnenstad, aan de Persoonstraat, de Minderbroederstraat en de Dorpstraat. In eerste instantie worden die gebruikt voor de afbakening van een schoolstraat en een winkel-wandelstraat. Maar het gebruik daarvan kan eenvoudig worden uitgebreid bij andere evenementen en momenten. Zo vormen deze verzinkbare paaltjes een mooie opstap naar een autoluwe binnenstad. Dit proces zal zeker deel uitmaken van het participatietraject, waarmee we hopen te landen in de zomer van 2020. Het was altijd al de bedoeling om voor de jubilieumeditie van de autoloze zondag een groots evenement te maken.”

Voldoende randvoorzieningen

Wat denken de Hasseltse handelaars van een ‘autoluwer’ Hasselt? Hoewel ze bij Labottega , de bekende Hasseltse ‘conceptstore’, elk idee om meer volk naar Hasselt te lokken toejuichen heeft eigenaar Marc Jamar toch enkele bedenkingen. “Natuurlijk is het goed dat er veel moeite wordt gedaan voor wandelaars en fietsers. Het is een illusie dat je als consument met de auto tot voor de deur kunt geraken. Maar er moet dan uiteraard ook voldoende parking voor handen zijn. En betaalbaar! Hoever staan ze daar ondertussen mee? Autoluwe Zondag was een groot succes onder dat stralend zonnetje. Maar wat te doen bij mindere weersomstandigheden? Het is niet omdat je de auto weert, dat het probleem is opgelost. Er moet op tijd en stond nagedacht worden over voldoende randvoorzieningen.

Sensibilisering van voetgangers

Kevin Smeers van KB Bikes vindt meer fietsen in de binnenstad als fietsenhandelaar uiteraard een positieve zaak. “Op zich is dat allemaal heel mooi. Maar die verzinkbare paaltjes staan er nu ook al massaal en als je het mij vraagt zijn veel te veel mensen bevoegd om die te bedienen. Daar zal men in de toekomst consequenter over moeten zijn. Net zoals over het fietsverbod in bepaalde straten tussen 10 en 18 uur. Strookt dat wel met een autoluwer Hasselt? Misschien moet er ook eens ingezet worden op sensibilisering van voetgangers. Op de fietsboulevard loopt en fietst iedereen nu door elkaar en dat creëert gevaarlijke situaties. Als Hasselt zich met het vooruitzicht op een autoluwer stadscentrum wilt profileren als fietsstad zijn er nog heel wat uitdagingen.”