Hasseltse binnenstad aangekleed met trouwboeketten: “Wie wil er trouwen zoals in de jaren 20?" MMM

29 december 2019

09u45 0 Hasselt Drie koppels krijgen de kans om op 20-02-2020 te trouwen in de stijl van ‘the roaring twenties', exact zoals ze dat honderd jaar geleden deden. Dit weekend werd dertig boeketten opgehangen in de stad om geïnteresseerde koppels te prikkelen.

Het Groenplein in Hasselt gaat op 20 februari komend jaar terug in de tijd. In de drukke winkelstraten van Hasselt wordt er animatie voorzien waar heel de stad van kan meegenieten zoals Charleston-dansers en een muziekband.

“Koppels die kiezen voor deze unieke datum wacht een unieke ervaring”, zegt schepen van Burgerzaken Joske Dexters.

“Ze worden thuis opgehaald in een oldtimer en naar het Groenplein gebracht voor de ceremonie. Na het jawoord maken de koppels een tocht door de stad Hasselt. Een bijzondere dag met totale beleving met tal van leuke verrassingen voor de koppels, zoals een gepersonaliseerd trouwcadeau.”

Koppels die geïnteresseerd zijn om op deze datum 100 jaar terug in de tijd te gaan, kunnen zich inschrijven op de website van de stad Hasselt. Meer informatie en inschrijven kan via www.hasselt.be/trouw2020. De eerste drie koppels die zich aanmelden, kunnen trouwen op deze datum en zullen zich de mooiste dag van hun leven blijvend herinneren.