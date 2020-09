Hasseltse agent (36) schuldig aan partnergeweld: “Gedrag is laakbaar voor politieagent” Birger Vandael

09 september 2020

10u45 0 Hasselt Een 36-jarige politieagent uit Hasselt maakte zich aan het begin van de zomervakantie dit jaar schuldig aan partnergeweld. Op het moment van de feiten was het slachtoffer zwanger van het tweede kindje. De rechtbank benadrukt dat het gedrag van de beklaagde laakbaar is voor iemand met zijn functie.

Verbalisanten moesten tijdens de nacht van de feiten twee keer ter plaatse komen aan de woning van de beklaagde. In de inkomhal troffen ze het slachtoffer aan met een wonde aan haar neus en aan haar onderlip. Ze vertelde te zijn gevlucht uit het appartement en stond te trillen op haar benen. Tijdens een huiszoeking werden in het appartement ook nog eens verboden wapens als een boksijzer en pepperspray aangetroffen.

Voorbeeldfunctie

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat de beklaagde een voorbeeldfunctie heeft en dat zijn gedrag ten zeerste tot nadenken stemt. “De beklaagde dient te beseffen dat de ter plaatse gekomen agenten enkel hun werk deden en dat de verbale retoriek die hij uitte niet aanvaard kan worden. Ook zijn gedrag tijdens zijn opsluiting in de doorgangscel is laakbaar voor iemand die zelf als taak heeft toezicht te houden op dit soort cellen.”

De beklaagde zette inmiddels al de nodige stappen om zijn alcoholproblematiek te behandelen. Hij krijgt de opschorting van zijn straf voor een proefperiode van vijf jaar.