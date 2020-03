Hasselts ziekenhuis opereert mogelijk besmette hartpatiënt in volle coronacrisis: “Ik kon amper door mijn masker ademen” Emelie Wojcik

26 maart 2020

14u59 4 Hasselt In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis is donderdagochtend een spoedeisende hartoperatie uitgevoerd. Dat gebeurt er wel vaker, maar door de coronacrisis moesten dr. Alaaddin Yilmaz en zijn medisch team extra voorzorgsmaatregelen treffen. Zeker toen bleek dat de hartpatiënt mogelijk besmet is met het coronavirus.

“De operatie verliep helemaal anders van normaal”, vertelt dr. Yilmaz. “Zo was het volledige operatiekwartier hermetisch afgesloten en mochten enkel de noodzakelijke apparatuur en een select groepje medisch personeel binnen. Dat ‘select’ groepje bestond nog steeds uit zes personen die de zaal gedurende de volledige operatie niet mochten verlaten. Van social distancing was dus geen sprake.”

“Het was een lastige operatie”, aldus dr. Yilmaz. “Ik kon amper door mijn eigen masker ademen en dat maakte het loodzwaar om mijn focus urenlang vast te houden. Eigenlijk had ik ook nog een spatbril moeten dragen, maar dat heb ik geweigerd. Dan was mijn werk onmogelijk geweest. Ook de rest van het team droeg een masker. Daardoor moesten we roepen om elkaar te verstaan. Normaal gezien staat er achtergrondmuziek op, dat was in dit geval helemaal niet mogelijk. Gelukkig is de operatie, ondanks alle moeilijkheden, geslaagd.”

Coronabesmetting

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden, kon de operatie onmogelijk worden uitgesteld. “De patiënt in kwestie is een man van 54 die het ziekenhuis is binnengekomen met kortademigheid. Ondanks zijn blanco medische voorgeschiedenis was zijn kransslagader voor 99 procent dicht. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we hem geopereerd via een kijkoperatie langs een gaatje in de lies. Zo moest zijn borstkas niet worden opengemaakt, waardoor mogelijke besmettingen van Covid-19 tijdens de wondzorg vermeden werden.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte dr. Yilmaz immers dat ook de longen van de patiënt in kwestie zwaar aangetast zijn. “Er zit zoveel vocht in zijn longen, het lijken wel sponzen”, zegt de hartchirurg. “Ze nemen dan ook geen zuurstof meer op. Daar komt dan nog eens bij dat de patiënt koorts maakt en moet hoesten. Hij is dus meteen na de operatie naar de corona-afdeling gebracht. Hoewel hij voorlopig negatief test op Covid-19, doen zijn symptomen alsnog vermoeden dat hij door het virus getroffen is.”