Hasselts Speculaasmannetje eert frietjes van de frituur tijdens Week van de Friet EWH

25 november 2019

10u00 4 Hasselt Tijdens de twintigste editie van de Week van de Friet wordt het Belgische goud een week lang in de kijker gezet. Van 25 november tot 1 december zullen bekende standbeelden verspreid over Vlaanderen een ode brengen aan de frietjes van de frituur. Zo ook het Hasseltse Speculaasmannetje, die voor de gelegenheid een puntzak vol lekkers heeft gekregen.

Met de Week van de Friet wil het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) iedereen laten stilstaan bij de smaak en beleving die zo uniek zijn aan de frietjes van de frituur. Dat doet het centrum door frietjes op onverwachte plaatsen in het straatbeeld te laten opduiken. In Hasselt werd het Speculaasmannetje in de Witte Nonnenstraat gekozen om de Belgische trots uit te lichten.

Naast het Speculaasmannetje, worden deze week ook andere Vlaamse standbeelden getrakteerd op een lekker zakje friet. Zo wordt het cultureel erfgoed ook uitgelicht in Leuven, Mechelen, Kortrijk en Middelkerke.