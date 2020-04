Hasselts IT-bedrijf ondersteunt tiental Limburgse scholen bij online lessen Emelie Wojcik

22 april 2020

16u08 0 Hasselt Het Hasseltse IT-bedrijf ITC Belgium ondersteunt deze dagen een tiental Limburgse scholen bij de online lessen. Zo kunnen leerlingen met technische problemen het bedrijf op afstand inschakelen. In ruil voor de technische ondersteuning, vraagt ITC Belgium ouders om een vrije gift te storten aan de school van hun kind. “Wij willen hier zelf geen cent aan verdienen”, klinkt het bij het bedrijf.

“Deze dagen wordt er hard gezocht naar oude laptops om zoveel mogelijk leerlingen online lessen te laten volgen”, vertelt Mark Ponet, mede-zaakvoerder van ITC Belgium. “Dat is een erg mooi initiatief, maar in de praktijk blijkt dat die actie niet zonder problemen gepaard gaat. Heel wat van die laptops zorgen immers voor technische uitdagingen tijdens de online lessen. Wanneer dat gebeurt, springen wij bij.”

“Zo ondersteunen we tegenwoordig de leerlingen van een tiental Limburgse lagere en middelbare scholen op technisch vlak. Het gaat hierbij vooral over problemen met de instellingen van de webcam of het geluid”, weet Ponet. “Onze technici kunnen, indien gewenst, vanop afstand het scherm van de leerling overnemen om het probleem op te lossen.”

In ruil voor de technische hulp vraagt het bedrijf aan de ouders van de leerlingen om een vrije bijdrage aan de school te storten. “Aangezien de IT-sector in mindere mate getroffen wordt door de coronamaatregelen, willen we met onze actie vooral een bijdrage leveren aan de maatschappij. We willen hier zelf geen cent aan verdienen. De giften kunnen de scholen in kwestie na de crisis investeren in andere al dan niet IT-gerelateerde projecten.”