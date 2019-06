Hasselts ginbedrijf van Thomas Buffel en Philip De Hollogne verhuist naar oude jeneverstokerij Claes Dirk Selis

14 juni 2019

12u26 0 Hasselt Het wordt weer gezellig druk aan de voormalige stokerij Claes in Kuringen. Fabullous drinks & brasserie De Stokerij opent er eind deze maand zijn deuren voor het grote publiek. Zaakvoerders Thomas Buffel, David Gilis en Philip De Hollogne waren meteen weg van de oude jeneversite en besloten daarom te verhuizen naar de Herkenbosstraat. “Wij willen Hasselt de stad van de Gin maken”, klinkt het.

Thomas Buffel, David Gilis en Philip De Hollogne waren meteen weg van de oude jeneversite en besloten daarom te verhuizen naar de Herkenbosstraat. “Je kan stellen dat bistro De Stokerij onze uitvalsbasis wordt en uitbater Stijn Vankrunkelsven zal daar onze partner zijn. Ginliefhebbers kennen ons van de Buffel Gin, maar we willen nu ook kenbaar maken dat we al meer dan 20 premium en private ginlabels hebben gemaakt. Beleving staat centraal. Vandaar onze nieuwe naam Fabullous. Hier op deze plaats willen we drinks en lifestyle en beleving samenbrengen”, vertelt Thomas Buffel. Philip De Hollogne: “De ginhype is zeker overgewaaid maar gin drinken is een blijver. De echte kleintjes verdwijnen uit de rekken want er komt veel bij kijken. Nu, als je kijkt naar het aantal verkochte flessen zijn we zeker top 10 in België, net onder de grote jongens. Wat eerst startte met een label naar aanleiding van het huwelijk van Thomas Buffel met wijlen Stephanie De Buysser in 2016 groeide snel uit tot meer.”

Vanzelfsprekend zeg ik het voetbal niet vaarwel, maar dit is een project dat energie geeft, niet vraagt. Wat hier de uitdaging is? Doen wat we graag doen met gedreven collega’s. Sparren met onze creative director Nico Schrayen kan je vergelijken met een goede wedstrijd spelen. Dat verveelt nooit Thomas Buffel

“We maken ook private labels. Je hoort vaak ‘iedereen maakt gin’. Maar niet zoals hier. We werken niet met standaardformaten en vijf smaakjes waar je uit kan kiezen. Elke fles is anders, maar alles zal hier draaien rond Fabullous; Fabullous drinks, Fabullous Fridays. En we willen ons gamma uitbreiden met andere gepersonaliseerde spirits.”

“Vanzelfsprekend zeg ik het voetbal niet vaarwel maar dit is een project dat energie geeft, niet vraagt. Wat hier de uitdaging is? Doen wat we graag doen met gedreven collega’s. Sparren met onze creative director Nico Schrayen kan je vergelijken met een goede wedstrijd spelen. Dat verveelt nooit.” De man achter de schermen is David Gilis. Hij is de ginmaker. De 46-jarige sympathieke Hasselaar is smaakmaker, een knelpuntberoep overigens, want er zijn er maar een handvol in Vlaanderen. Iets wat bijzonder van pas komt in het drankenbedrijf.

Gin stoken

“We gaan hier voorlopig geen gin stoken. Dat doen we nog ergens anders. Maar we hebben zeker een hand in het stookproces met onze kruiden die we zorgvuldig kiezen. We verwerken heel vaak lokale producten in de gin. Maar wil je meer weten, dan kan je hier zeker terecht voor informatie en uitleg. We gaan hier ook een soort spreekuur organiseren over gin. Wat wil dat zeggen? Workshops, lezingen, tasting. Alles wat je over gin wil weten kan je hier te weten komen in de Stokerij.”